Cientos de Migrantes Invaden el Fraccionamiento Casas Geo, Generan Inseguridad a los Habitantes

Los Denunciantes Hicieron el Llamado a las Autoridades del INM y GN Para que Realicen Operativos, y con Ello Brinden Seguridad al Fraccionamiento.

* EN DICHO LUGAR DENUNCIARON QUE EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS HAN ARRIBADO INFINIDAD DE INDOCUMENTADOS, QUIENES SON TRASLADADOS EN TAXIS Y SE ALOJAN AMONTONADOS EN LOS DEPARTAMENTOS; ¿DÓNDE ESTÁ EL INM, QUE YA HA SIDO NOTIFICADO?

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2022.- Los supuestos operativos federales en contra del tráfico de personas, lavado de dinero y corrupción en la localidad y en el resto de los municipios de la frontera sur de Chiapas, han dejado mucho que desear, porque esos delitos no solamente se han incrementado en los últimos días, sino cada vez son más descarados ante la mirada incrédula de la población.

Además, las fuerzas militares y policías, según los balances oficiales, se enfocan solamente a vecindades y cuartitos pero curiosamente no los realizan en los lugares invadidos por cientos de indocumentados, en donde los propios traficantes se pasean tranquilamente, así como transportistas, profesionistas del derecho y otros involucrados.

Por ejemplo, vecinos del fraccionamiento Andares del Soconusco, conocido también como “Casas Geo”, al sur de la Ciudad, denunciaron a este rotativo la presencia de esa multitud de migrantes quienes son alojados en varios departamentos y generan desconfianza e inseguridad entre los habitantes de ese centro poblacional, que hasta hace poco era solamente familiar y había tranquilidad.

De acuerdo a sus versiones, en las últimas semanas se ha visto un incremento considerable en la presencia de extranjeros de diversas nacionalidades, quienes al parecer son llevados por grupos de taxis plenamente identificados y dejados en los condominios, donde son alojados presuntamente con la complicidad de los dueños que los dan en altas rentas que no son reportadas al fisco.

Esto ha generado pánico entre las familias de ese sector de la ciudad, pues temen que se esté traficando con indocumentados y entre ellos estén infiltrados delincuentes buscados en sus países por delitos como homicidios, narcotráfico, explotación sexual, robos, asaltos, cobro de piso, ataques sexuales, terrorismo, lavado de dinero, ente otros, como ya se ha detectado en otras partes de la región.

Por ello, hicieron un llamado al Gobierno Federal para que atiendan esa denuncia y realicen las verificaciones correspondientes, incluida la del actuar de quienes aseguran hacen los operativos, porque podría haber complicidad con redes internacionales del crimen organizado.

En lo que va del mes, este rotativo llevó a la opinión pública algunas acciones realizadas, incluyendo decenas de cateos en las que estaban participando elementos del Gobierno de los Estados Unidos, lo que prometía ser un verdadero accionar en contra de la corrupción, pero hasta ahora todo sigue en la impunidad.

Al principio esas tareas se estuvieron realizando en casas en renta, moteles, hospedajes y otros, para detectar dónde se estaban alojando personas que ingresaron de manera ilegal a territorio mexicano, así como a las presuntas redes de trata que operan en la región fronteriza con Centroamérica.

Incluso se confirmó que las investigaciones habían detectado que en esa maraña de delitos impunes, hay involucrados decenas de estudiantes universitarios, profesionales en derecho, políticos, maestros, transportistas, funcionarios y sus familiares, entre otros, pero hasta ahora son intocables

Se había dicho también que estaban fincando responsabilidades a los arrendatarios y sus intermediarios, pero con el caso de «Casas Geo», se comprueba que hay privilegios y se incumple el compromiso de transparencia y honestidad.

Hasta hace un par de semanas, las operaciones de trasiego de personas por la ruta del Cantón San Nicolás Lagartero hacia Casas Geo y otras colonias circunvecinas del sur de la ciudad, se hacía a partir de las 10 de la noche y se prolongaba hasta las primeras horas de la mañana, pero ahora -según la versión de los denunciantes- ya lo realizan durante todo el día, sin que ninguna autoridad o dependencia «se dé cuenta de todo eso».

Vale la pena recalcar que no únicamente taxis de una empresa que tiene sus instalaciones al nororiente, así como colectivos fuera de rutas y horarios están participando, sino también camiones de redilas que llegan a traer a los indocumentados a ese punto de la ciudad y se marchan repletos de ellos en condiciones infrahumanas.

Mientras las autoridades no presenten a los detenidos, así como todo lo que han incautado, habrá quedado como tareas de justificación ante el Gobierno de los Estados Unidos y en un puñado de buenas intenciones. EL ORBE / La Redacción