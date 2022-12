Atacan a Balazos a Chofer de la Ruta Tapachula-Cacahoatán por “Cobro de Piso”; Lograron Detener a Dos Maras

* EL CHOFER HABÍA SIDO AMENAZADO DE PAGAR UNA CUOTA DE EXTORSION SEMANAL.

FUE HERIDO A BALAZOS CUANDO MANEJABA LA UNIDAD CON PASAJEROS.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre del 2022.- Un chofer de la ruta Cacahoatán – Tapachula que había sido amenazado de muerte si no pagaba una extorsión semanal al crimen organizado, llamada popularmente «cobro de piso», fue atacado a balazos al concluir la tarde de este sábado, cuando se transportaba en su unidad hacia esta Ciudad.

De acuerdo a la versión que dio un grupo de concesionarios a este reportero, el chofer llevaba consigo a pasajeros cuando repentinamente se dio cuenta que era seguido por un par de jóvenes que viajaban en una motocicleta a alta velocidad, quienes le hacían de señas que detuviera su marcha.

Sin embargo no quiso detenerse y, por el contrario, aceleró su marcha hasta que justo en la parada «Ojo de Agua», los motociclistas se emparejaron a la colectiva y uno de ellos sacó un arma que traía oculta entre sus ropas y empezó a dispararles.

Uno de los proyectiles hizo blanco en la espalda del conductor, pero siguió manejando. El resto de las balas percutidas perforaron varias partes de la carrocería, pero por fortuna nadie murió.

Según esa versión, el chofer, de la Sociedad Cooperativa Unión y Progreso, se armó de valor y viró su vehículo de tal manera que cerró el paso a sus agresores y los atropelló. De esa manera fueron detenidos y trasladados a un hospital para que fueran atendidas sus lesiones.

Luego de lo acontecido, cientos de unidades nuevamente decidieron parar el servicio en los municipios de toda la región, cuando apenas por la mañana un tercio de ellos había optado por retornar a las actividades, ya que la habían suspendido desde un día anterior, precisamente por las amenazas de muerte.

Con ello miles de usuarios buscaban hasta el cierre de la edición como trasladarse a sus viviendas de un municipio a otros y a las comunidades rurales.

Los denunciantes dijeron que están solicitando a los Diputados en Chiapas para legislen de tal manera que el delito de cobro de piso sea considerado como grave, ya que en la entidad aún no lo es.

Comentaron que, al igual como se ha hecho con otros señalamientos penales, tal es el caso de pederastia, ataques sexuales y feminicidios, ahora también se eleve las penas, de tal manera que los castigos sean ejemplares ara quienes resulten responsables.

Además, que de la forma como están las leyes en Chiapas actualmente, el Juez obliga a los señalados como involucrados en «cobros de piso», a que se careen de frente con las víctimas, quienes prefieren no asistir e incluso optan por irse de la ciudad, por el temor de sus vidas y las de sus familiares.

Uno de los concesionarios confirmó que los que han atentado en contra de los choferes en los últimos meses son integrantes de la banda Mara Salvatrucha 13, con acento centroamericano.

Además, los sicarios que han acribillado a balazos a los conductores en estos dos años son menores de edad y creen que están utilizando a menores de edad, para que puedan obtener su libertad más rápido.

Indicó que están convocando a todos los representantes de la sociedad a cerrar filas en contra de ese flagelo, además de que indicó que la propuesta de sector, hasta ahora, es la de radicalizar sus posturas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello