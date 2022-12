Inaugura Rutilio Escandón Pavimentación de Calles en Chiapa de Corzo

*El Gobernador Destacó que Seguirá Invirtiendo en Acciones que Brinden Justicia Social y Bienestar a la Población.

En el municipio de Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento integral de calles de la localidad América Libre, donde destacó que su Gobierno seguirá invirtiendo los recursos públicos en acciones que brinden justicia social y bienestar a la población, especialmente a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“La mejor política es trabajar por la gente, así que tengan confianza en que no les vamos a fallar, porque nuestro mayor deseo es que las y los chiapanecos puedan vivir bien y con dignidad. Hoy con esta obra estamos demostrando que lo que se requiere es voluntad y corazón para garantizar que el dinero público se invierta correctamente, pues eso permitirá sacar adelante las verdaderas necesidades de los pueblos”, apuntó.

En este sentido, el mandatario refrendó el compromiso de sumar esfuerzos y recursos con las autoridades del Ayuntamiento, para consolidar más proyectos de infraestructura, sobre todo la construcción de un puente vial en América Libre, a fin de abonar a la conectividad, la comercialización de productos y el fortalecimiento de la economía y la actividad turística en Chiapa Corzo y los municipios de la región.

Luego de exhortar a la población a ser partícipes de la conservación de las vialidades rehabilitadas, pues, dijo, son patrimonio del pueblo, el mandatario reconoció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otorga a Chiapas, a través de los programas sociales, lo que se refleja en un mayor bienestar y en el crecimiento del índice de desarrollo humano.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, señaló que con la entrega de esta calle no solo se brinda desarrollo para América Libre, sino que también se contribuye al bienestar de sus habitantes. Destacó que con el apoyo de las constructoras chiapanecas y gracias a las gestiones del mandatario estatal, hoy se hace más con menos y se cumplen los compromisos hechos al inicio de Gobierno, lo que distingue a esta administración de las anteriores.

En tanto, el agente municipal de América Libre, Eber de la Cruz Pérez, agradeció la visita y el apoyo Escandón Cadenas, para llevar obra pública a los lugares más necesitados, como la pavimentación de estas calles y la instalación de luminarias, que serán de gran beneficio para la comunidad. “Sabemos lo que el gobernador ha hecho por el bienestar de todo el estado, por eso vemos muy buenos resultados”.

Finalmente, el alcalde de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos, subrayó que, gracias a la voluntad, el esfuerzo y los apoyos que brinda el Gobierno de Chiapas, mediante la pavimentación y mejoramiento integral de las calles, esta localidad se está transformando, toda vez que, desde hace más de 70 años de su fundación, no era atendida por las autoridades estatales.

Estuvieron presentes: el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca; la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, Yolanda del Rosario Correa González; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Rogelio López Vázquez, así como las familias beneficiadas. Boletín Oficial