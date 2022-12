“Cobro de Piso” Ahora va Contra Industriales de la Masa y la Tortilla en la Frontera Sur

* EN LAS ÚLTIMAS HORAS, EMPRESARIOS TORTILLEROS RECIBIERON AMENAZAS DE SER AGREDIDOS, SI NO PAGAN CUOTAS SEMANALES A EXTORSIONADORES. TRANSPORTISTAS ANUNCIAN BLOQUEOS PARA ESTE MIÉRCOLES.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2022.- Al cumplirse 72 horas de haber paralizado miles de unidades por pánico de ser asesinados a manos de la delincuencia organizada que los están extorsionando (cobro de piso), el transporte organizado anunció que a partir de las primeras horas de este miércoles tomarán la carreteras que sirven de acceso a los puentes internacionales y a los municipios de Suchiate, Frontera Talismán, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Tapachula, así como las vías de comunicación entre uno y otro.

De acuerdo a la versión de los concesionarios, en la noche de este martes se reunieron con los industriales de la masa y la tortilla, porque ahora las amenazas de muerte para que paguen una alta cuota semanal para dejarlos trabajar, ya se ha ampliado también a ellos, y por eso analizaban hacer un frente común en el que pudieran agregarse otros sectores empresariales.

En estos tres primeros días sin transporte, decenas de miles de usuarios han quedado varados en espera de tener un medio que los traslade a sus trabajos, escuelas o para trasladar sus mercancías hacia los mercados, además de turistas y visitantes que estaban llegando o saliendo de la franja limítrofe con Guatemala.

Aún cuando algunos choferes han propuesto portar armas para defenderse, hasta ahora no ha sido aceptado por el gremio, porque se correría el riesgo de caer en la ingobernabilidad y en enfrentamientos entre civiles.

En el caso de los choferes, indicaron que los que les están cobrando tienen acento centroamericano y les piden mil Pesos semanales para no matarlos a ellos o a sus familiares, y dejarlos trabajar.

«En realidad ya tenemos muy pocas opciones. Nos han matado a varios y tenemos que radicalizar nuestras posturas, porque nuestras vidas están de por medio y no vemos resultados”, indicaron.

Con esta nueva movilización también quedarán paralizadas las importaciones y exportaciones de México a Centroamérica, y viceversa.

Por lo mismo, quedarán varadas también miles de unidades de carga, pasaje y particulares durante el tiempo que dure la protesta., EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello