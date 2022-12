“Cobro de Piso” se Extiende en Contra de Comerciantes, Profesionistas y Empresarios

Transportistas y Sector Empresarial Propusieron Crear un Grupo de Autodefensas Para Hacer Frente a la Delincuencia.

* SECTORES PRODUCTIVOS SEÑALAN QUE LA SITUACIÓN SE AGRAVÓ A LA PAR DE LAS CARAVANAS DE MIGRANTES, DONDE VIENEN INFILTRADOS PANDILLEROS DE LA MARA SALVATRUCHA.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre del 2022.- Germán Castro Sosa, quien encabeza una casa de gestoría social en la localidad, confirmó este día que la extorsión a manos del crimen organizado, llamada popularmente “cobro de piso», se ha extendido ahora en contra de comerciantes, profesionistas y empresarios en general, en los municipios de la frontera sur, «donde ya es toda una realidad».

En entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que esto es sin contar por la terrible situación por la que están atravesando los transportistas, «en donde varios choferes ya han sido asesinados, porque no pudieron juntar el dinero semanal que les exigían para perdonarles la vida».

Según su punto de vista «hoy, la sociedad en las regiones Soconusco y Frontera Sur de Chiapas está siendo trastocada más que nunca por ese flagelo, que se mantiene impune».

Este es un fenómeno que viene de la mano con las caravanas de migrantes, «porque entre ellos no solamente viene gente en busca de trabajo, sino también llegan infiltrados miembros de la mafia, de las pandillas, como la Mara Salvatrucha 13 o la Barrio 18, que han contaminado a todo Centroamérica», señaló.

Reconoció el trabajo del Gobierno de El Salvador que, en defensa de la sociedad, ha detenido este año a unos 70 mil pandilleros, «y ojalá se tomara de ejemplo y se hiciera lo mismo acá».

Este jueves, representantes del transporte organizado se reunieron en Tapachula con autoridades de los tres niveles de Gobierno para buscar alternativas de solución a esa problemática.

Ya hay la propuesta empresarial de formar grupos de autodefensas para hacer frente a la delincuencia, luego de que consideran que no hay respuestas positivas a sus demandas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Arguello