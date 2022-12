Severa Crisis Enfrentan Productores de Café del Soconusco por Falta de Jornaleros Para Tapisca

* TRABAJADORES DE GUATEMALA HAN DEJADO DE LLEGAR A LAS FINCAS DEBIDO A LOS BAJOS SUELDOS, POR LO QUE CAFETICULTORES REPORTAN PÉRDIDAS DE LAS COSECHAS EN UN 30%.

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre del 2022.- La falta de mano de obra de jornaleros guatemaltecos ha puesto en predicamentos a los finqueros y productores de café de la región de la frontera sur de Chiapas, pues el grano lo han tenido que recolectar con gente del lugar y con la misma familia, pero eso no ha sido suficiente y en ocasiones la cosecha se cae de las plantas por exceso de maduración.

Así lo consideró Israel Pérez Maldonado, productor de café del cantón El Triunfo, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que normalmente, la mano de obra de los centroamericanos procedía de comunidades cercanas como Tacaná, Sabinal, La Paz, El Rosario, Tajumulco, Ixchiguán, pero que debido a que el Peso Mexicano está devaluado con relación a la moneda chapina, no les conviene venir.

Asimismo, otros factores por los cuales los jornaleros dejaron de asistir al corte de café, es porque gran número de ellos se ha ido a los Estados Unidos, en busca de ganar mejores salarios.

De igual manera, en la zona hay muchos jóvenes, pero los mismos papás no les enseñaron a trabajar y por lo mismo se niegan a ayudar en el corte de café en las parcelas.

Como consecuencia de ello, indicó, muchos de esos jóvenes toman el camino del mal y se ven inmersos en grupitos por diferentes rumbos, incluso fumando marihuana en lugar de trabajar.

Debido a la nula presencia de jornaleros, dijeron, los productores tienen pérdidas en sus cosechas en alrededor de un 30 por ciento, pues son muy pocos los locales que se dedican a la cosecha del aromático grano. EL ORBE / Nelson Bautista