Entregan Mil 854 Concesiones a Mujeres y Hombres del Transporte Público en Chiapas

El Mandatario Estatal Afirmó que la Meta es Entregar Entre 17 y 20 mil Concesiones en Todo el Territorio Chiapaneco.

* EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN SEÑALÓ QUE EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, INCLUYE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo entrega de mil 854 concesiones a mujeres y hombres trabajadores del volante en la modalidad de pasaje tipo taxi, conforme a la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento en el estado y derivado de un proceso integral de regularización del servicio público de transporte que permaneció abandonado por más de 10 años.

Ante las y los transportistas beneficiados, entre ellos personas con discapacidad permanente, el mandatario chiapaneco celebró este acto que no sólo representa justicia social para el pueblo, sino que es una fuente de ingreso de una familia y certeza en las y los usuarios de ese servicio; además, con ello, dijo, se combate el empleo informal y se da paso a la legalidad en la prestación de un servicio de transporte público seguro y de calidad.

Explicó que, del total de concesiones, 232 serán de mujeres, conforme a la política pública denominada Taxi Seguro para Mujeres, al tiempo de informar que este gobierno pretende entregar en el resto del territorio estatal entre 17 y 20 mil concesiones más, a fin de que las y los transportistas tengan un ingreso digno y respetable, y puedan trabajar de manera transparente y de acuerdo con la ley.

“En Chiapas vivimos una cultura de transformación, de respeto e inclusión de todas y todos. No estamos al servicio ni de los grupos de poder ni de los traficantes de influencias; hoy, los Gobiernos Estatal y Federal están al servicio del pueblo. Por eso estamos combatiendo la corrupción y coronando este esfuerzo, sin simulación alguna, a favor de las y los trabajadores del volante, en recompensa a su esfuerzo que durante años otorgaron, ganando un salario mínimo, y no se les había tomado en cuenta; incluso, algunos tenían casi 50 años de estar solicitando este beneficio que ahora es bien merecido”, enfatizó.



Al destacar la visión estadista y humana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha estado pendiente de quienes menos tienen, Escandón Cadenas convocó a las y los beneficiados a cuidar de este derecho y brindar un servicio de calidad y con respeto a la gente, al tiempo de asegurar que los taxis de mujeres son exclusivamente para mujeres, con el afán de que este sector se sienta seguro y resguardado en su intimidad."En este gobierno ponemos en el centro a las mujeres y a los hombres, porque trabajamos respetando los derechos humanos, la igualdad y la perspectiva de género. Y lo que estamos haciendo hoy es una evolución en el transporte y un igualador social, para que todas y todos estén incluidos en el progreso y el desarrollo; y que tengan la oportunidad de trabajar por el bienestar de sus familias y de las futuras generaciones", puntualizó al remarcar que seguirán trabajando en unidad y con lealtad al pueblo, con el objetivo de poder sacar adelante las necesidades prioritarias.A su vez, el secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Aquiles Espinosa García, explicó que, tras una exhaustiva revisión, se aprobaron las solicitudes de mil 622 vehículos y 232 más que serán concesiones exclusivas para que sus concesionarias, conductoras y usuarias, sean mujeres; resaltó que se retirarán de circulación vehículos que operaban de manera ilícita y se trabajará con la finalidad de que las unidades que ya existen sean actualizadas o mejoradas.En tanto, el diputado Rubén Zuarth Esquinca, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, expuso que es un reconocimiento a las y los nuevos concesionarios y sus familias por tantos años de trabajo y por contribuir a la reactivación de la economía; de esta forma, reconoció al gobernador Rutilio Escandón por hacer justicia a quienes lo merecen.En representación de las personas beneficiadas, Consuelo Díaz Ramírez expresó que recibir una concesión es un gran logro, porque además de brindar seguridad, el contar con un trabajo digno permite seguir otorgando servicios de calidad a la población, al tiempo de manifestar su agradecimiento al mandatario chiapaneco por estas acciones sensibles y humanistas de su gobierno, que buscan apoyar a los que menos tienen.