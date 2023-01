Más de 60 Mil Migrantes Permanecen Varados en Tapachula por Desatención e Indiferencia del INM

En las Últimas Horas, el INM Apenas Pudo Repatriar a 111 Ecuatorianos que Permanecían en las Instalaciones Migratorias. ¿Y los Demás Para Cuándo?

* EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS LOS INDOCUMENTADOS VIVEN HACINADOS Y EN CONDICIONES PRECARIAS, EN VEZ DE DEPORTARLOS A SUS PAÍSES DE ORIGEN.

Tapachula, Chiapas; 25 de enero del 2023.- La incapacidad del Instituto Nacional de Migración (INM), que aún encabeza el optometrista, Francisco Garduño Yáñez, de 74 años de edad, para cumplir con su responsabilidad de no permitir la entrada irregular de indocumentados, se ve reflejada con los alrededor de 4 millones de migrantes en territorio nacional, de acuerdo a las cifras que han reportado organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Para nadie es un secreto que la frontera que divide a México de Guatemala ha dejado de ser porosa y ahora es una coladera en la que pasan cientos de extranjeros de infinidad de nacionalidades todos los días de manera desordenada e insegura, hasta caminando, sin que los agentes migratorios «se percaten de ello»..

La llegada del recién nombrado delegado del INM en Chiapas, Carlos Alberto Santiago Hernández, curiosamente desde el estado de Tabasco, ha coincidido con los rescates que ha hecho estos días el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, de tráileres cargados con cientos de indocumentados en carreteras de la entidad.

Mientras que en Tapachula los extranjeros son obligados a permanecer en la ciudad sin poder avanzar hacia ningún lado con la justificación de que tienen que esperar una cita, hasta ocho meses después, pero en algunos centros migratorios, como el ubicado en «Cerro Gordo», en los límites del municipio de Huixtla, llegan grupos numerosos de indocumentados a recoger sus Tarjetas por Razones Humanitarias y prosiguen su camino, como si nada.

Algo similar ocurre en las oficinas migratorias de Suchiate, en donde van a recoger sus residencias permanentes para quedarse a vivir en México, pero hasta ahora no se sabe si se han realizado investigaciones para descartar la posibilidad de que en esos lugares se pudieran estar cometiendo actos de corrupción.

Esa falta de resultados de parte de Garduño y compañía han convertido a Tapachula en una especie de traspatio de los Estados Unidos, al hacer dilatoria la entrega de documentos para los que solicitan atravesar el territorio nacional de manera formal, además de enfrentarlos con la Guardia Nacional como si fueran delincuentes.

Tan solo en Tapachula, se calcula que hay varados en la actualidad unos 60 mil migrantes y una cantidad similar de extranjeros que ya se quedaron a vivir en la localidad, pero en un estatus ilegal.

De manera irrisoria, el INM del optometrista informó este miércoles que fueron retornadas de manera asistida 111 extranjeros ecuatorianos, desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT) con destino a Guayaquil,

Las acciones se dan luego de que, horas antes, Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Neutralizados y Afroamericanos, los exhibió en una declaración realizada al rotativo EL ORBE, en donde reveló que la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en la ciudad y con capacidad para unas 2 mil personas, tiene hacinadas a cerca de 6 mil, bajo condiciones inhumanas, y en las que las comisiones de derechos humanos han guardado silencio.

También se da justo cuando cientos de indocumentados arribaron de nueva cuenta al parque central Miguel Hidalgo, para establecer ahí -como lo han hecho en los últimos cuatro años- como si fuera un albergue al aire libre al que, además, lo utilizan como baños públicos, según empresarios de ese sector de la ciudad. No se trata de xenofobia ni falta de sensibilidad, sino de cumplir con lo que establece la ley y escuchar las inconformidades del pueblo.,

Se desconoce en realidad la cantidad de indocumentados que tiene en su interior las instalaciones migratorias en Tapachula y en el resto de la entidad, así como los pretextos que hay para que todas esas personas no sean deportadas.

No se sabe tampoco los motivos para sostener a Garduño en el cargo, si desde que asumió el mando del INM, el 14 de junio del 2019, la crisis migratoria en el país se convirtió en tema nacional, se desbordó y ha sido uno de los reclamos más sentidos de la sociedad.

El ahora comisionado, ex trabajador de Petróleos Mexicanos (PEMEX 1983-1987) y la Procuraduría General de la República (PGR 1987-1998), en los gobiernos priistas, pareciera que actúa conforme al humor con que se levanta.

Y es que ha permitido que pasen decenas de miles de extranjeros sin identificaciones, como los que partieron acompañados de los agentes migratorios desde el Estadio Olímpico de Tapachula, el Parque Ecológico, y el Libramiento, a quienes hasta les concedió autobuses para trasladarlos a diversas regiones del país.

Pero otros días, ha ordenado que sus elementos, apoyados con la fuerza pública, arremetieran en enfrentamientos campales en la Costa de Chiapas para detener a los extranjeros, a quienes hasta se dieron el lujo de patearlos cuando estaban tirados indefensos en el suelo o agredir a los reporteros que cubrían la cruel forma de «convencer» a los migrantes para regresar a Tapachula, en espera de ser atendidos por el «gobierno humanista».

La oblación en la frontera sur de Chiapas ha sido testigo de muchas farsas del INM en el periodo de Garduño, como en las ocasiones en las que llegaron los elementos por cientos a la orilla del río Suchiate, en Ciudad Hidalgo, se formaron en una larguísima fila, se tomaron fotos y videos para asegurar que vigilaban los límites mexicanos, y una hora después se fueron, y quedó todo igual o peor que siempre EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello