Rutilio Escandón y Titular de Conapesca Refrendan Respaldo al Sector Acuícola y Pesquero

* En Mezcalapa.

Desde el embarcadero Dique 1 El Paso, Raudales Malpaso, del municipio de Mezcalapa, el gobernador Rutilio Escandón y el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Alberto Almada Palafox, realizaron un recorrido en la presa Malpaso, donde reafirmaron el apoyo y respaldo de la Federación y el Estado al sector pesquero y acuícola de la entidad, al tiempo de reconocer su labor para desarrollar un cultivo responsable y mantener a Chiapas en el primer lugar nacional de producción de mojarra tilapia.

Al respecto, el mandatario chiapaneco subrayó que esta actividad representa uno de los aportes económicos y alimentarios más importantes, por lo que destacó el trabajo comprometido de las y los productores acuícolas de esta región, por contribuir al óptimo aprovechamiento de los sistemas lagunarios y lograr una producción de hasta 40 mil toneladas de mojarra al año, detonando con ello mayor bienestar y comercialización.

“Gracias a la visión y apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos avanzando; su política se basa en que la mayor parte del presupuesto de la nación se distribuya en el pueblo, a través de los programas sociales, y bajo esa premisa seguiremos mezclando recursos entre la Conapesca y el Gobierno del Estado para fortalecer aún más este sector e incrementen su producción”, apuntó al girar instrucciones sobre la posibilidad de hacer de este embarcadero un corredor turístico, a fin de contar con un lugar agradable para apreciar esta belleza natural.

Asimismo, Escandón Cadenas resaltó las acciones de modernización que se realizan en las presas hidroeléctricas de la entidad, con el ánimo de fortalecer la producción de energía limpia y evitar los errores del pasado, como inundaciones; así como las obras de infraestructura carretera y vial, y el uso adecuado que se le da a las unidades aéreas en favor del pueblo.

Por su parte, el comisionado nacional Octavio Alberto Almada Palafox señaló que la acuacultura representa una fuente de empleo y parte fundamental para asegurar la autosuficiencia alimentaria, y en Chiapas, donde se tiene como principal pesquería la tilapia, se seguirá impulsando junto al mandatario estatal. Por ello, dijo, esta visita a las comunidades pesqueras más vulnerables y a los sistemas acuícolas es muy significativa, porque se atenderán de cerca las necesidades de la gente y se fortalecerá el programa Bienpesca.

“No hay pretexto para atender a las personas más necesitadas, sin intermediarios; hay que hacerlo con hechos no con mentiras, llevando el compromiso del presidente López Obrador en los territorios, no desde los escritorios, sin importar las horas de carretera. Nos duele ver la pobreza y las injusticias, por eso redoblaremos los esfuerzos y recursos para que el programa BienPesca dé bienestar a más gente”, expresó.

El delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, aseguró que mediante el Programa BienPesca, en Chiapas se cuenta con un padrón de más de 13 mil 500 beneficiarios, quienes han aprovechado estos incentivos federales para fortalecer esta actividad que no solo genera empleo, sino también un alimento saludable y nutritivo para la sociedad.

A su vez, la presidenta de la Unión Pesquera y Agropecuaria del Grijalva, Karen Yadira Camacho Nañez, destacó el interés de las autoridades federales y estatales por responder a las necesidades de las y los pescadores, e impulsar acciones que permitan que la acuacultura se consolide como un importante detonante económico y de beneficio social para las comunidades acuícolas de la entidad.

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, detalló que desde el 2019, en este municipio se instalaron 20 jaulas flotantes, 140 cayucos y 200 mil alevines para incrementar las toneladas de producción con una inversión de 6 millones 600 mil pesos; además se rehabilitó el Centro de Acopio de Ganado Bovino, y en el 2021 se apoyó al sector de mojarra tilapia con un millón 950 mil pesos.

Para este 2023, agregó, se impulsarán microcréditos y financiamientos para fortalecer la infraestructura acuícola de esta zona; al tiempo de brindar asistencia técnica y asesoramiento, a fin de evitar la mortandad de peces. Igualmente, enfatizó su convicción de organizar un Pabellón Agroalimentario y un Encuentro de Tilapia.

Finalmente, el presidente municipal de Mezcalapa, José Tilo Alcudia Hernández, resaltó la labor que desempeñan las y los acuicultores de la región, generando empleos y cultivando una de las especies marinas más importantes para el consumo humano; por eso “caminamos juntos para que la producción de tilapia siga creciendo, mediante proyectos integrales”.

Estuvieron presentes: por parte del Congreso del Estado, los diputados Agustín Ruíz Mendoza y Mario Humberto Vázquez López, secretario y vocal de la Comisión de Pesca y Acuacultura, respectivamente; así como el productor acuícola de Raudales Malpaso, Marvin Hernández Pérez, e integrantes de cooperativas pesqueras de la región. Comunicado de Prensa