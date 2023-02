Empresarios Lamentan Falta de Promoción Turística en la Zona Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur

* SECTORES PRODUCTIVOS AFIRMAN QUE DICHAS REGIONES NO SON TOMADAS EN CUENTA EN PROYECTOS QUE VERDADERAMENTE IMPULSEN AL TURISMO, A PESAR DE QUE CUENTAN CON ATRACTIVOS NATURALES.

Tapachula, Chiapas; 04 de Febrero del 2023.- De acuerdo a empresarios, la falta de promoción turística y de inversiones en esa materia para las regiones Istmo, Soconusco, Sierra y Frontera Sur, ya es una situación permanente, porque no son tomados en cuenta.

Alejandro García Ruiz, de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sureste y de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que de esa misma forma ha sido el elevar la voz, pedir, solicitar, exigir que frenen la discriminación y la indiferencia gubernamental que contagia también a la sociedad.

Opinó que los sectores productivos, los Alcaldes y la población misma deberían de exigir lo que le corresponde a la región, «porque el turismo es una derrama económica para todos, no solamente para hoteles, restaurantes, bares, transporte, agencias de viajes o prestadores de servicios, «pero hay una indiferencia terrible».

Señaló que ojalá llegara un cambio repentino «y el día de mañana o pasado pudiéramos tener una gran difusión sobre nuestras bellezas, lo que hay aquí en la zona, en la región, en la Costa, porque en las páginas de la Secretaría de Turismo difunden solo eventos locales de Tuxtla Gutiérrez como si fueran estatales y no lo hacen igual con la Costa».

Asimismo que «tiene muchos años que ya no hay un secretarios que visiten la Costa, para el efecto de poder platicar con los agricultores, prestadores de servicios, constructores, entre otros, y eso hace que haya una indiferencia total y eso también es consecuencia que ya no hay voz de la sociedad».

Recordó, además, que la hotelería retiene un 2 dos por ciento de impuesto sobre el hospedaje, que precisamente debería ser destinado para la promoción turística, «pero por desgracia no se refleja en nosotros, y eso lo han exigido las asociaciones, pero todavía aún no lo vemos en la ocupación, en la difusión, y en ningún otro lugar».

Por lo pronto, apuntó, en estos años solo han visto la promoción turística de Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez…y nada más. EL ORBE / JC