Analizan SRE y Expertos de EEUU Tráfico de Armas

* Durante Encuentro Binacional.

Ciudad de México; 25 de Febrero.- Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reunieron con líderes y especialistas en el control de armas a nivel internacional, que son parte de la sociedad civil organizada, para intercambiar información e identificar acciones de colaboración contra el tráfico ilícito de armas de fuego.

Durante el encuentro, se coincidió en que la disponibilidad de armas de fuego para la población civil en los Estados Unidos de América y su tráfico ilícito a México contribuyen significativamente en varias problemáticas en la región como lo son el tráfico de drogas, la violencia de género y la migración irregular.

De igual manera, dicha disponibilidad ha posibilitado que supremacistas blancos cometan actos atroces en contra de poblaciones de distintos orígenes étnicos que viven en los Estados Unidos.

Se destacó la importancia de que el comercio de armas se realice de manera transparente y regulada, así como que la industria de las armas asuma su responsabilidad para evitar que sus productos causen daño.

Esto se encuentra en sintonía con el llamado que hizo el canciller Marcelo Ebrard durante su intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 2021, para que gobiernos y el sector privado trabajen juntos para evitar el tráfico de armas.

Asimismo, se coincidió en la necesidad de que las víctimas de violencia por armas de fuego puedan acceder a la justicia y por ello es necesario cuestionar legislaciones que le otorgan inmunidades a empresas que manufacturan, distribuyen y venden armas de fuego en los Estados Unidos de América.

El encuentro permitió también conocer los esfuerzos de la sociedad civil estadounidense para lograr un mayor control en el comercio de armas en su país, las acciones que se han desplegado para que empresas europeas que exportan armas de fuego se conduzcan con debida diligencia y las preocupaciones que existen sobre el monitoreo de armas de fuego importadas legalmente a México.

Como representantes de la Cancillería participaron el consultor jurídico, Alejandro Celorio Alcántara; la directora general de Asuntos Especiales, María de Haas Matamoros; el director general para Europa, Bernardo Aguilar Calvo.

Los participantes de la sociedad civil que participaron en este encuentro fueron John Lindsay-Poland, coordinador del Proyecto Stop US Arms to Mexico de Global Exchange; Charlotte Kehne, experta en control de exportación de armas de Alemania; Fernando Romero-Fortsthuber, documentalista austriaco; Jonathan Hempel, co-fundador de la base de datos sobre exportación de armas y seguridad de Israel; Jonathan Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence; Laëtitia Sédou, directora de la Red Europea contra el Comercio de Armas; Manuel Oliver, director de Change the Ref; Po Murray, presidenta del Newton Action Alliance; Wolf Dieter Vogel, periodista alemán y Jorden Giger, co-fundador de Black Lives Matter- South Bend. Sun