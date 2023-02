Cientos de Migrantes Protestan Nuevamente en Oficinas de la Estación Migratoria “Siglo XXI”

En su Protesta Argumentan que el INM los Detiene y Después los Liberan Como si Nada Hubiera Pasado.

* AHORA SE QUEJAN POR VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS, SIN EMBARGO, ELLOS TAMBIÉN HAN AGRAVIADO LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS EN ESTA REGIÓN

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero del 2023.- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades protestaron éste lunes en las inmediaciones de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, ubicada al norte de la Ciudad, por supuestas irregularidades en esa dependencia que aún dirige a nivel nacional el locutor y optometrista, Francisco Garduño Yáñez.

Ahí, Rafael Alejandro Flores Ruiz, secretario del Colegio de Abogados de Inmigración en México, dijo en entrevista con Periódico EL ORBE, que los extranjeros tomaron esa determinación por la supuesta violación de los derechos humanos en contra de los indocumentados detenidos en esas instalaciones del Gobierno Federal.

Según su versión, luego de detenerlos en alguna parte de la Ciudad, los llevan a esas oficinas, permanecen detenidos por algún tiempo y los liberan como si no hubiera pasado nada; es decir, sin un oficio de salida y tampoco un permiso para poder laborar, dejándolos en un grado de indefensión y un limbo jurídico, incluso sin saber las causas por haber estado oficialmente privados de su libertad.

En voz de sus compañeros colegiados, indicó que el oficio de salida es para que tengan un documento con el cual puedan demostrar que estuvieron detenidos y tener precisamente un estatus legal. Lo mismo el permiso para que puedan obtener un trabajo temporal.

Agregó que, al no entregar esos documentos, el Instituto Nacional de Migración (INM), además de la violación flagrante e impune a los derechos humanos, también están propiciando que el problema con esos grupos de personas extranjeras se agudice, porque entonces los obligan a que permanezcan varados en el centro de la localidad y en colonias populares, por lo que exigieron a las autoridades tomar cartas en este asunto y resuelvan el asunto.

No es posible, comentó, que una persona migrante pueda ser detenida hasta cinco veces por la misma autoridad y causa, recluidos y puestos en libertad sin un documento que acredite que ya estuvo privado de la libertad, porque es violatorio de lo que establecen las leyes.

Afirmó, además, que a las solicitudes de amparo que presentan los migrantes no les han dado cumplimiento, eso implica promover un recurso de inconformidad para hacer valer esas suspensiones. El problema -agregó- «es que el INM no respeta el ordenamiento del Juez, no obstante que se trata de una autoridad federal».

Añadió que, ante la violación a las leyes mexicanas, a la Constitución, y a la Ley de Amparo, solicitaron a los Jueces que apliquen lo conducente en contra de los funcionarios que han infringido el estado de derecho y a los directivos que lo permiten, por omisión.

Desde su punto de vista, en lugar de que cambiara la situación que se vive en la Estación Migratoria con la llegada hace dos meses del nuevo delegado, Carlos Alberto Santiago Hernández, ahora está peor con el pisoteo de los derechos humanos de los migrantes, y lo peor es que nadie hace algo para impedirlo.

En algunas pancartas que colocaron en ese lugar se leía «Fuera el cártel de Migración» y «Carlos Alberto, delegado del INM, cómplice». EL ORBE / Nelson Bautista