Impulsa Eduardo Ramírez Campaña Para Reforestar 100 mil Hectáreas en Chiapas

——-

Refrenda su Compromiso con la Preservación del Medio Ambiente y la Recuperación de los Recursos Naturales.

——-

Se Llevará a Cabo la Plantación de Árboles Endémicos en las Principales Ciudades del Estado

Al encabezar el arranque de la Campaña de Reforestación para el Embellecimiento Urbano, desde el municipio de Chiapa de Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con el cuidado de la Madre Tierra, a través de la preservación del medio ambiente y la recuperación de los recursos naturales.



1 de 4

Acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y de sus hijas Yazmín y Grecia Ramírez Espinoza, el mandatario anunció que, en colaboración con la iniciativa privada, se llevará a cabo la plantación de árboles endémicos en las principales ciudades del estado, con el propósito de mejorar el paisaje urbano. Además, informó que la meta para el próximo año es alcanzar la reforestación de 100 mil hectáreas en diversas regiones de Chiapas.“La agenda ambiental es una prioridad que todas las instituciones hemos asumido con responsabilidad y compromiso. La Madre Tierra nos ha dado vida, salud y sustento; ahora es nuestro deber devolverle lo que generosamente nos ha ofrecido”, expresó.Ramírez Aguilar resaltó los trabajos de reforestación iniciados en el boulevard del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, con el objetivo de convertirlo en una vía arbolada y colorida que dé la bienvenida al turismo. “Quiero que sea uno de los bulevares más hermosos de Chiapas, lleno de flores, que reciba con alegría a quienes nos visitan”, enfatizó.La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, explicó que esta campaña busca construir ciudades donde la naturaleza no sea un privilegio, sino un derecho, enfocándose en zonas estratégicas como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villaflores, Comitán, San Cristóbal, Tapachula, Palenque, Tonalá, Juárez y Berriozábal.“Hoy no venimos solo a sembrar árboles sino a imaginar una ciudad más fresca y bella, para dar a conocer a nuestros visitantes que Chiapas no solo es biodiversidad en sus selvas, también puede serlo en sus ciudades, donde las calles pueden florecer y los camellones contar historias, y que cada esquina sea un pequeño homenaje a la riqueza natural que nos rodea”, afirmó.Por su parte, el director general del Grupo Aeroportuario de Chiapas, Antonio Noguera Zurita, señaló que el proyecto incluye la creación de un boulevard de siete kilómetros, donde se plantarán especies nativas, muchas de ellas en riesgo, convirtiendo este espacio en un muestrario vivo de la riqueza ecológica de Chiapas.También estuvieron presentes en este acto la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuarth; la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; el coordinador estatal para el mejoramiento del ZooMAT, Joe Miceli Hernández; y el director del Jardín Botánico “Dr. Faustino?Miranda”, Francisco Orantes Ramos.Se sumaron a esta jornada el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Francisco Guillén Guillén, y las diputadas Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo; Valeria Santiago Barrientos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; y Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva, secretario de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la Unión; y el alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Rodríguez Román, entre otros. Boletín Oficial