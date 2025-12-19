Eduardo Ramírez Refuerza Acciones Preventivas Ante el Riesgo Volcánico en El Chichón

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, encabezó en el municipio de Chapultenango las acciones de preparación y prevención ante el riesgo volcánico en El Chichón (Chichonal), donde agradeció el respaldo del Gobierno de México en materia de protección civil y refrendó la coordinación permanente con las autoridades federales para salvaguardar el patrimonio, la integridad y la vida de las personas ante cualquier eventualidad.

“Un gobierno no solo se dedica a gobernar, también tiene la responsabilidad de proteger a su pueblo; para eso nos eligieron. Tengan la certeza de que trabajamos con esa directriz, con toda la disposición y convicción. Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el acompañamiento que nos brinda en protección civil”, expresó.

En este contexto, Ramírez Aguilar destacó que su gobierno invierte en la rehabilitación y mejora integral de caminos y carreteras de la región, con el objetivo de asegurar rutas de evacuación eficientes. Precisó que también se cuenta con los espacios y herramientas necesarias para la instalación inmediata de albergues, en caso de una contingencia derivada de la actividad volcánica.

Asimismo, puntualizó que no se bajará la guardia y que continuarán las tareas de monitoreo permanente, así como el fortalecimiento de los protocolos preventivos. Exhortó a la población, a las autoridades municipales y a quienes visitan el volcán, considerado un atractivo turístico, a atender las recomendaciones de Protección Civil para evitar situaciones de riesgo.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, señaló que ante la actividad sísmica registrada en el volcán Chichonal se mantiene un trabajo interinstitucional para proteger a las localidades de Esquipulas Guayabal, Viejo Volcán, Nuevo Progreso y San Pablo Yasbac, en los municipios de Chapultenango y Francisco León. Informó que, de junio a septiembre del presente año, se contabilizaron 3 mil 787 sismos, lo que motivó la construcción de rutas de evacuación, la verificación de 22 inmuebles como refugios temporales y la operación de una fuerza de tarea integrada por 16 vehículos.

En ese marco, entregó el semáforo de alerta volcánica, herramienta que permitirá informar a la población sobre la actividad del volcán y las medidas preventivas correspondientes a cada nivel de riesgo. Además, planteó que, mediante inversión conjunta, se fortalezca la capacidad de monitoreo con la instalación de un sistema de medición de gases volcánicos y una cámara con transmisión en tiempo real en las inmediaciones del cráter.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, explicó que ante el incremento de la sismicidad se instaló un puesto de mando en Chapultenango durante más de tres meses, con la participación de los tres órdenes de gobierno, lo que permitió robustecer la capacidad técnica y operativa del estado en materia volcánica.

Como resultado, se entregaron el Programa Especial de Protección Civil para el Volcán El Chichón 2025, el Plan Operativo y el Protocolo de Ascenso, además de establecer un semáforo de riesgo para la reanudación segura de actividades.

Detalló que se revisaron las 13 rutas de evacuación, se realizaron recorridos interinstitucionales y se colocaron 41 señalamientos con geolocalización, a fin de garantizar una respuesta eficaz ante emergencias. Añadió que se impulsaron acciones de capacitación y cultura de la prevención, como la educación sobre el riesgo volcánico en escuelas y la formación de prestadores de servicios turísticos y guías, con el propósito de preservar la memoria histórica, reducir riesgos y fortalecer la seguridad y el desarrollo económico de la región. Boletín Oficial