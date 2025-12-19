viernes, diciembre 19, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalPrograma Sembrando Vida Impulsa la Economía Rural en Tapachula
Local

Programa Sembrando Vida Impulsa la Economía Rural en Tapachula

0
14

*A Seis Años de Implementarse

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre de 2025.- A seis años de su implementación, el Programa Sembrando Vida en el territorio Tapachula se consolida como un motor de desarrollo social, ambiental y económico que beneficia a cerca de 18 mil familias en la región, al evolucionar de la producción primaria hacia la creación de empresas sociales y marcas comunitarias.

Durante los eventos decembrinos de rendición de cuentas, el coordinador territorial, Enrique Roblero Méndez, destacó que el programa tiene presencia en 25 municipios, desde la frontera sur y la franja costera hasta las zonas altas de la Sierra Madre de Chiapas, convirtiéndose en una red productiva con alto valor agregado.
Lo que inició como un proyecto de reforestación y recuperación de suelos, ha derivado en la organización de sociedades cooperativas y emprendimientos colectivos, capaces de transformar y comercializar sus propios productos.
Entre los artículos que actualmente se elaboran y distribuyen bajo marcas comunitarias, destacan café de especialidad, tostado y molido; derivados del cacao como chocolate en pasta, cacao amargo y confitería; frutales procesados, mermeladas artesanales, vinos de la sierra y nuez de la India.
“Hoy no solo se cultiva la tierra, se genera economía real que impacta directamente en el bienestar de las comunidades”, afirmó el Coordinador.
El programa opera a través de 795 Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), adaptándose a diversos climas y altitudes
En las zonas costeras de Suchiate y Mazatán predominan cultivos como coco y cacao, mientras que en municipios de la Sierra, como El Porvenir, a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, se producen aguacate, durazno y manzana.
La participación de las mujeres es un componente clave. De los 17 mil 980 sujetos de derecho activos, cerca de 6 mil son mujeres, quienes han asumido roles estratégicos en la organización productiva, la administración de recursos y el fortalecimiento de las empresas sociales.
Diciembre representa un periodo fundamental para evaluar los avances del programa en sus cuatro ejes: productivo, ambiental, social y de comercialización. Estos encuentros permiten el intercambio de experiencias entre sembradores y refuerzan la cohesión comunitaria.
Subrayó que la derrama económica generada trasciende a los beneficiarios directos, ya que las unidades productivas requieren mano de obra adicional para los procesos de transformación, beneficiando también a habitantes que no forman parte del padrón. EL ORBE/Nelson Bautista

Programa Sembrando Vida Impulsa la Economía Rural en Tapachula
Artículo anterior
Eduardo Ramírez Refuerza Acciones Preventivas Ante el Riesgo Volcánico en El Chichón
Artículo siguiente
Alertan Comerciantes en Tapachula por Circulación de Billetes Falsos
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Viernes 19 de diciembre 2025

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Personalidades

Al Instante staff - 0
Con gran elegancia y distinción, destacadas personalidades de la sociedad se dieron cita en la tradicional Cena de Gala del Club Campestre, una noche...
Leer más

TAPACHULTECOS VIVEN LA MAGIA DE LA NAVIDAD CON LAS VILLAS NAVIDEÑAS.

Al Instante staff - 0
18 de diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- Las Villas Navideñas del parque central Miguel Hidalgo han despertado interés, emoción y alegría en numerosas familias tapachultecas...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV