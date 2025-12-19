Programa Sembrando Vida Impulsa la Economía Rural en Tapachula

*A Seis Años de Implementarse

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre de 2025.- A seis años de su implementación, el Programa Sembrando Vida en el territorio Tapachula se consolida como un motor de desarrollo social, ambiental y económico que beneficia a cerca de 18 mil familias en la región, al evolucionar de la producción primaria hacia la creación de empresas sociales y marcas comunitarias.



Durante los eventos decembrinos de rendición de cuentas, el coordinador territorial, Enrique Roblero Méndez, destacó que el programa tiene presencia en 25 municipios, desde la frontera sur y la franja costera hasta las zonas altas de la Sierra Madre de Chiapas, convirtiéndose en una red productiva con alto valor agregado.Lo que inició como un proyecto de reforestación y recuperación de suelos, ha derivado en la organización de sociedades cooperativas y emprendimientos colectivos, capaces de transformar y comercializar sus propios productos.Entre los artículos que actualmente se elaboran y distribuyen bajo marcas comunitarias, destacan café de especialidad, tostado y molido; derivados del cacao como chocolate en pasta, cacao amargo y confitería; frutales procesados, mermeladas artesanales, vinos de la sierra y nuez de la India.“Hoy no solo se cultiva la tierra, se genera economía real que impacta directamente en el bienestar de las comunidades”, afirmó el Coordinador.El programa opera a través de 795 Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), adaptándose a diversos climas y altitudesEn las zonas costeras de Suchiate y Mazatán predominan cultivos como coco y cacao, mientras que en municipios de la Sierra, como El Porvenir, a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, se producen aguacate, durazno y manzana.La participación de las mujeres es un componente clave. De los 17 mil 980 sujetos de derecho activos, cerca de 6 mil son mujeres, quienes han asumido roles estratégicos en la organización productiva, la administración de recursos y el fortalecimiento de las empresas sociales.Diciembre representa un periodo fundamental para evaluar los avances del programa en sus cuatro ejes: productivo, ambiental, social y de comercialización. Estos encuentros permiten el intercambio de experiencias entre sembradores y refuerzan la cohesión comunitaria.Subrayó que la derrama económica generada trasciende a los beneficiarios directos, ya que las unidades productivas requieren mano de obra adicional para los procesos de transformación, beneficiando también a habitantes que no forman parte del padrón. EL ORBE/Nelson Bautista