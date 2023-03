Caída del Dólar y el Quetzal Dañan a los Sectores Agrícolas, Comerciales y Turísticos de Chiapas

* REPORTAN INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA TORTILLA EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD; HABRÁ DESABASTO DE CARNE DE RES Y LECHE: PRODUCTORES.

Tapachula, Chiapas; 28 de Febrero del 2023.-El aumento del valor del Peso ante las monedas de Estados Unidos y Guatemala, o sea el Dólar y el Quetzal, no son buenas para Chiapas. Por el contrario, afectan severamente al campo, así como a los sectores comerciales y al turismo.

Ever Macías Rodas, gerente de un hotel en la localidad, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que por ejemplo, el turismo de Guatemala que deja grandes divisas a los municipios de la frontera sur de Chiapas y es uno de los factores para la estabilidad económica de la región, retrocedió de manera considerable durante febrero.

Consideró que dentro de las causas está precisamente el valor de su moneda con relación al Peso Mexicano, ya que se redujo en un 15 por ciento en ese periodo, y en términos globales es bastante dinero, sobre todo a la hora de las compras y el pago de servicios.

«Entonces muchos de ellos ya no se hospedan; vienen un solo día, hacen sus compras y se regresan. En realidad por esas causas ya son pocos los que se quedan más tiempo en la ciudad», comentó al calcular que esa situación la empezaron a vivir en el último mes.

Al hacer un balance de lo ocurrido con la demanda de habitaciones en la localidad por parte de turistas de Guatemala y de algunas regiones del país, calculó que se redujo alrededor de un 40 por ciento, tan solo en febrero.

Esta situación es delicada, según consideró, porque gran parte de los huéspedes son de origen guatemalteco y su presencia con fines comerciales y recreativos inyectan grandes recursos a la economía regional.

Por otro lado, representantes de los sectores productivos confirmaron que la disminución del precio del Dólar afecta a Chiapas porque los precios de las cosechas de frutas se cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, y entonces también se ha desplomado el valor de los cultivos, casi al costo.

Inicia Escalada de Precios de la Tortilla.

En Algunos Estados Subió a 30 Pesos.

Aún cuando estaba programado que los precios de la tortilla en México iban a incrementarse a partir de hoy miércoles por el aumento de alrededor del 36 por ciento del valor de la tonelada de harina, en algunos Estados del país ya se adelantaron y las nuevas tarifas fluctúan en 30 Pesos por kilogramo.

Con estos ajustes, la comercialización del alimento más popular en territorio nacional se ha incrementado 200 por ciento en los últimos tres años, al pasar de los 10 Pesos por kilogramo a los 30 de ahora.

Por ejemplo, desde el lunes se reportó que en lugares como Guerrero, amaneció en 30 Pesos; Colima, 28; Tamaulipas, 27; Veracruz, Nayarit, Morelos, Jalisco, en 26; y Nuevo León, en 25, aunque apenas realizaban los ajustes.

Especialistas en el ramo coinciden que eso es derivado de una espiral inflacionaria imparable en territorio nacional, luego de que los energéticos para la producción como el gas natural y la energía eléctrica, alcanzaron sus tarifas más altas en la historia, además del incremento en los salarios mínimos que ahora el pueblo tendrá que pagar.

Otros agregaron que también influyó el alza en las cuotas de las carreteras, los fletes, insumos, y hasta las extorsiones semanales que sufre el sector empresarial a través del llamado «cobro de piso».

Este fenómeno que es un duro golpe a la economía de millones de mexicanos, sobre todo con los más pobres, se viene a sumar a otros ocurridos en la semana, como el caso del kilogramo de huevo que pasó en febrero de los 17 Pesos el kilogramo, a 60.

Ante ese panorama, muchos empresarios de ese sector han optado por elaborar ese producto en lo clandestino, para evadir impuestos, rentas, salarios formales, e incluso vender kilos de 800 gramos, y de baja calidad.

Alejandro Ricaldi Jiménez, presidente del Consejo de industriales de la Masa y la Tortilla en el municipio de Tapachula, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE que, por si no fuera suficiente toda la problemática de los aumentos sin control alguno, ahora hay también tortillerías irregulares en la localidad. «Piratas» pues.

«Eso es algo que ha venido pasando y han iniciado operaciones a diestra y siniestra, sobre todo la distribución ambulante, en supermercados, tienditas, y en cualquier lugar en donde se pueda colocar una hielera, en donde se vende a precios más bajos, pero no hay autoridad alguna que lo vigile y lo sancione», afirmó.

Así también que, por razones de la salud de la población en general, es necesario investigar la procedencia, la calidad, el peso, si se cumplen con las normas sanitarias de traslado y los permisos del Gobierno para hacerlo, como la Norma 187 que regula todo eso.

Tampoco se sabe si esa tortilla pirata, según indicó, se elabora con harina y gas robado, porque de ser así, habría funcionarios que pudieran estar involucrados, aunque sea por omisión.

«Se requiere que se haga un barrido en dónde están todas esas tortillerías, porque acaban de abrir dos en el par vial del sur, y ahí ves paradas tres o cuatro motos para repartir. Valdría la pena preguntar qué funcionario o dependencia les expidió los permisos, incluidos los de funcionamiento», abundó.

De acuerdo a su versión, «los propietarios de esos establecimientos son conocidos, pero son gentes que ni siquiera son mexicanos. Entonces, ¿tendrán permisos para tener negocios en México?, y ¿cumplirían con Migración?, además del estatus de empresario».

Tan solo en Tapachula, hay más de 60 tortillerías piratas que los funcionarios no ven, y se van incrementando muy rápido, puntualizó. EL ORBE / JC

Confirman Desabasto de Carne

y Leche de Res en Chiapas.

El abastecimiento de carne de res en los mercados de toda la Costa de Chiapas cada día es más crítico, ya que el poco ganado que queda los productores prefieren venderlo a “media ceba”, es decir, novillos y terneras con pesos máximo de 180 a 200 kilogramos, para evitar invertir más en la engorda de los mismos.

De esa forma lo consideró Jorge Ortiz Arévalo, en voz de un grupo de ganaderos, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que del total de productores bovinos que había en la región Costa, hoy solo queda un 30 por ciento, pero prefieren vender los animales lo más pronto posible a compradores de Monterrey, principalmente, que es en donde continua la engorda.

No solo es el problema de la escasez de ganado en la entidad, indicó, sino también el desabasto de leche de vaca, ya que se lo están llevando al norte del país, por la demanda de las procesadoras o de la industria láctea.

Señaló que debido a esta situación las familias de la región son los que pagan «los platos rotos», debido a los altos costos en que se comercializan en los diversos mercados y centros comerciales en la ciudad.

Tocó el tema del contrabando que llega la región desde Centroamérica y, según su versión, en el trayecto entre las comunidades de Talismán a Ciudad Hidalgo, hay diferentes pasos a través del río Suchiate por donde ingresa la carne y las cabezas de res, que van con destino a Tapachula y a otras poblaciones cercanas, donde se calcula que un 80 por ciento de lo que se comercializa es de dudosa procedencia y calidad, pero que las autoridades «no se percatan»

Lo malo, dijo, que todo ese producto al ingresar al país lo hacen sin guía sanitaria; y tanto la carne como las cabezas, las transportan en costales, muchas veces entre los bultos de verduras, lo que hace que se contamine.

Aseguró que el consumo de esa carne es un latente riesgo para la población, ya que podría llegar contaminada con alguna enfermedad, y no hay ningún documento legal, empresa o autoridad que lo respalde o se haga responsable.

Respecto a la distribución de las cabezas de res, comentó que hay en Tapachula un personaje que compra casi todas las que resultan del destace de cada día, o sea unas 200, además de algunas que ingresan de contrabando. El comprador las adquiere entre 600 y 800 Pesos (de acuerdo al tamaño), y luego las revende en hasta mil 200. EL ORBE / Nelson Bautista