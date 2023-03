Punto de Acuerdo Para que el INM Transparente sus Actividades y Evite la Corrupción: Brito Mazariegos

* EL LEGISLADOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AFIRMÓ QUE MÉXICO Y EEUU REALIZAN TAREAS COORDINADAS PARA DETECTAR Y DETENER A MIL 500 OBJETIVOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Tapachula, Chiapas; 03 de marzo del 2023.- El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur en el Congreso de la Unión, Ismael Brito Mazariegos, reveló éste viernes al rotativo EL ORBE que los gobiernos de Estados Unidos y México realizan tareas coordinadas para detectar y detener en territorio azteca a unos mil 500 objetivos claves de la delincuencia organizada que operan en perjuicio de ambos países, incluyendo migrantes.

Durante una gira de trabajo realizad en municipios de la región, el diputado federal, reconoció que la frontera sur de Chiapas es sumamente porosa, en la que se deben de aplicar estrategias para afrontar la problemática.

Puso como ejemplo que han impulsado un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Unión para que el Instituto Nacional de Migración (INM) para transparentar sus actividades, entre ellas el digitalizar sus servicios y evitar los presuntos actos de corrupción que de manera constante se señalen en contra de la dependencia.

Ante el éxodo más grande en la historia, recalcó que es sumamente importante que los países de origen implementen las estrategias que sean necesarias por medio de políticas púbicas orientadas a generar fuentes de trabajo y programas de desarrollo sostenible, en el ánimo de evitar la migración por necesidad.

Dejó en claro que, tanto Estados Unidos como México, incuso Canadá, tienen amplios programas de contratación de extranjeros, pero no en caravanas y sí bajo procesos ordenados y de control, sobre todo en sectores como el de la construcción y la agricultura.

Señaló que no se puede generalizar que las personas en movilidad sean todas malas, porque los jornaleros que cada año se contratan son gente muy trabajadora que colaboran en actividades específicas y se regresan a sus tierras.

«Aunque no niego que hay migrantes que están al margen de la ley, Pero, el e día de mañana, cuando nos haga a falta el agua, no habrá frontera que pueda detener a nadie. Si yo veo que a mis hijos le hace falta el vitral líquido, voy a entrar a donde sea, con o sin permiso», apuntó.

Luego tomó el tema de los extranjeros que han llegado a territorio nacional para cometer actos ilícitos, como el caso de aquellos que se integran en bandas juveniles y que operan para realizar extorsiones, secuestros, homicidios, asaltos y oros delitos, que no hay mucho que discutir y que solamente se les aplique la ley.

A esos grupos de delincuentes, reflexionó, había que agregar a aquellos que, por hambre o por necesidad de llevar comida a sus hijos, pero sin tener trabajo, se ven obligados a delinquir.

Reconoció que es urgente reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala, pero de una manera integral y bajo un proyecto integral, que evite la violación a los derechos humanos, el tráfico y la corrupción. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello