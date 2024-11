Emprendedoras Chiapanecas Serán Respaldadas: ERA

*Afirma en Diálogo con Magisterio y Encuentro con Líderes de Tuxtla Gutiérrez.

En Tuxtla Gutiérrez, el candidato al gobierno del estado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, asistió como invitado a la Feria Estatal de la Mujer Transformadora y Emprendedora en la Nueva Era; a los Diálogos con el Magisterio, ¡Sin educación, no hay transformación!; y a un encuentro con líderes y lideresas de colonias de la capital.

En la Feria Estatal de la Mujer Transformadora y Emprendedora en la Nueva Era, acompañado por su esposa Sofía Espinoza Abarca, Eduardo Ramírez dijo que tiene un amplio reconocimiento para las mujeres que tienen el deseo de emprender un negocio y salen adelante, por eso para impulsar sus emprendimientos, el gobierno que encabezará pagará el interés del primer préstamo que realicen.

En ese marco, en el que estuvieron presentes cientos de emprendedoras de distintos municipios del estado, se comprometió a que, para impulsar los nuevos emprendimientos de las chiapanecas, el gobierno que encabezara pagará el interés del primer préstamo y se hará cargo de la asistencia social de las mujeres trabajadoras de las empresas.



«Voy a apoyar con el pago del interés, para que el crédito solamente paguen el capital, y esto va a ser un impulso qué le voy a dar a todas las emprendedoras, particularmente a las mujeres, esto está en el plan Chiapas Transformador», explicó.Eduardo Ramírez también asistió como invitado a los Diálogos con el Magisterio, ¡Sin educación, no hay transformación!, donde hizo un llamado a la reflexión entre ellos y la niñez, y habló de la creación de un fondo para el mantenimiento de las escuelas, en donde por cada peso que den los Ayuntamientos, el gobierno que encabezará pondrá otro.“El objetivo de estudiar, de que tengan conocimientos nuestros niños, nuestras juventudes, no es solamente para tener una mejor vida, sino para derrotar la ignorancia; el concepto tiene que ser distinto, debemos derrotar la ignorancia, no para aspiraciones materiales sino para reflexionar en un pensamiento más plural y profundo en la vida humana”, manifestó.Más tarde, el candidato de la coalición más grande de la historia de Chiapas, también sostuvo un encuentro amistoso con las y los líderes de colonias de Tuxtla Gutiérrez, en donde ratificó su compromiso con el desarrollo, el progreso y la seguridad de la capital chiapaneca.Allí, hizo un llamado a tener comunicación constante para que entre todas y todos atendamos las necesidades del municipio, para ello dijo que las acciones y los programas que han funcionado tendrán continuidad: “Aquello que ha funcionado debe continuar y aquello que no funcionó solamente hay que mejorarlo o cambiar de estrategia. Nosotros, los gobiernos de la Cuarta Transformación, somos gobiernos que piensan en los más pobres por eso la política cambió”. Boletín Oficial