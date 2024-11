Escases de Mano de Obra Afecta al Sector Empresarial

*Migrantes no Inspiran Confianza.

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo de 2024.- A raíz de la llegada de cientos o miles de migrantes, la mano de obra en Tapachula ha propiciado una disyuntiva para los empresarios: o se contrata a la gente local, o se prefiere a los extranjeros, pero en cada uno de los casos tiene sus inconvenientes.

Ever Macías Rodas, encargado de conocido hotel de esta ciudad, en entrevista con el rotativo El Orbe aseguró que en el caso de la mano de obra local hay cierta escasez porque muchos no quieren trabajar, y quienes muestran disposición quieren buenos salarios y de preferencia trabajar menos tiempo de lo normal.

Por el contrario, la mano de obra migrante está siempre dispuesta e incluso aunque se le pague barato. Sin embargo, el problema con los extranjeros es que no hay estabilidad en su estancia en Tapachula, ya que de repente dejan tirado el trabajo porque llegó el momento de continuar su viaje hacia el norte. Y cuando dicen que se van, se van.



1 de 3

En este sentido, dijo que el sector empresarial prefiere la mano de obra mexicana, porque hay más seguridad de contar con su participación. En cambio, la mano de obra extranjera, aunque algunos conozcan el trabajo y sepan desempeñarlo no inspiran la misma confianza porque ni siquiera se sabe cómo ubicarlos o como encontrarlos.El problema de la mano de obra local, como ya se dijo al principio, es escasa o son pocos los que quieren trabajar, y eso afecta al sector empresarial como en 60 por ciento, no obstante que a los trabajadores mexicanos se les puede otorgar todos los beneficios que marca la ley laboral como lo es la seguridad social (IMSS) o su inscripción al Infonavit, entre otros.Insistió en que trabajo hay, bien sea en cuestiones de servicios o en el ramo de la construcción. El problema es que son pocos los que muestran disposición porque los demás, como dice el dicho “andan buscando deseando no encontrar”.Añadió que con la mano de obra extranjera no sucede eso, pero también hay otros inconvenientes porque no se puede confiar mucho en ellos, ya que si no son vigilados, pueden hacer todo tipo de trampas. Total, al otro día desaparecen de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista