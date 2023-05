Entrega el Gobernador Rutilio Escandón Escrituras al ICATECH Tapachula y a 50 Familias de Suchiate

El Gobernador reiteró que se continuarán consolidando acciones que garanticen seguridad patrimonial a las familias chiapanecas.

*EL MANDATARIO ESTATAL AFIRMÓ QUE SU ADMINISTRACIÓN BRINDA CERTEZA JURÍDICA, IMPULSANDO ACCIONES PARA QUE LA POBLACIÓN TENGA MAYOR BIENESTAR.

En la entrega de escrituras a las instalaciones del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica de Chiapas (Icatech) en Tapachula y de constancias de Capacitación para el Trabajo a personas en situación migrante, el gobernador Rutilo Escandón Cadenas resaltó que gracias al compromiso, voluntad y ahorros que se hacen en este gobierno, se pueden impulsar obras y acciones para que la gente que habita en Chiapas tenga mayor bienestar.

Al respecto, expresó que, tras 16 años, hoy se da certeza al Icatech al otorgarle las escrituras del terreno donde se ubica en Tapachula, por parte de la Promotora de Vivienda Chiapas, a fin de que siga consolidándose y capacitando a más personas en la Región Soconusco; además, instruyó a la directora general dar mantenimiento a los espacios, y el Ayuntamiento se comprometió a rehabilitar la calle que lleva a dichas instalaciones.

Luego de señalar que Tapachula y todo Chiapas es un territorio transmigrante donde se recibe a personas no solo de América sino de todo el mundo, el mandatario mencionó que a través de los cursos que les imparte el Icatech se brinda la oportunidad de aprender una actividad que les permita incorporarse al espacio económicamente activo, pues estarán preparados para ejercer un trabajo digno y autoemplearse.

“Tenemos una gran movilidad aquí en Chiapas y debemos de tratar a las personas siempre con respeto a los derechos humanos, con dignidad, esa es la enseñanza e instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso me da mucho gusto entregar estas constancias a hermanas y hermanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití. Aquí los atendemos sin ninguna diferencia”, dijo al tiempo de pedir a los migrantes no arriesgar su vida poniéndose en manos de traficantes de humanos.

A su vez, el director de la Promotora de la Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, expuso que después de 16 años el Icatech tendrá certeza jurídica de este predio de más de 3 mil metros cuadrados; agregó que, como parte de esta certidumbre, se han entregado más de 5 mil escrituras y certificados de lote legal a igual número de familias en Chiapas.



1 de 4

Mientras tanto, la directora del Icatech, Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes, añadió que gracias al trabajo interinstitucional hoy se brinda seguridad al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado; asimismo, subrayó que inició el Programa Migrantes Transformando en apoyo a las personas en situación o riesgo de movilidad, para el fomento al autoempleo.Gilma Suyapa Guillén Valle, migrante beneficiada con estos cursos, agradeció al gobernador por tomarlos en cuenta: “Volteo a vernos. No ha sido fácil nuestro caminar, hemos vivido momentos difíciles, pero cursos como el de primero auxilios, que nos impartió el Icatech, son de suma importancia porque nos capacita al brindar atención ante situaciones de riesgo que nos aquejan; serán base principal para poder salvar una vida”.Asistieron: el encargado de la Dirección General del Instituto del Patrimonio del Estado, Corazón de Jesús Pérez Medina; del Congreso del Estado, el diputado Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Yolanda Correa González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; así como los diputados federales José Luis Elorza Flores y Luis Armando Melgar Bravo.

50 Familias de Suchiate Recibieron

Escrituras Públicas Tras Años de Espera

En el municipio de Suchiate, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas realizó la entrega de 50 escrituras públicas a habitantes del Fraccionamiento San Caralampio 2, por lo que, desde este municipio fronterizo, reiteró que se continuarán consolidando acciones que garanticen seguridad patrimonial a las familias chiapanecas.

“Tenemos palabra, somos responsables y trabajamos como nos ha enseñado el presidente López Obrador, de manera humana para responder al pueblo. Ustedes tenían muchos años sin nada que avalara su propiedad, hoy ya pueden estar seguros de que nadie los va a defraudar ni a engañar. Que los vivales se hagan un lado porque ustedes tienen la certeza jurídica en su mano”, manifestó.

En este marco, donde también entregó 200 paquetes de láminas para familias que han sufrido afectaciones en sus viviendas por lluvias y vientos, Escandón Cadenas aseguró que todos estos beneficios no terminarán aquí, sino que seguirá trabajando a favor de Suchiate y pronto regresará a inaugurar otras obras como la pavimentación de calles y la rehabilitación del estadio Plan Alemán.

De igual forma, resaltó que gracias a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, Suchiate será beneficiado con la rehabilitación y construcción del tren de pasajeros y de carga para sacar los productos de la región y de todo Chiapas, el cual formará parte del Corredor Transístmico de Oaxaca, y que traerá mayor progreso y desarrollo económico a esta zona.

Por su parte, el director de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, enfatizó que la entrega de estas escrituras hace justicia social a familias que, lamentablemente, perdieron su patrimonio debido al huracán Stan y por años estuvieron esperando este documento que les ampara su legítima propiedad. En cuanto a los paquetes de láminas, mencionó que se invirtieron más de 600 mil Pesos.

A su vez, Rosalba Gómez Gómez agradeció la entrega de estos documentos que legalizan la propiedad y regularizan los lotes que les donaron hace 18 años, donde con mucho esfuerzo han construido sus viviendas. Se sumó a este reconocimiento, Jaime Gómez Ordóñez al apuntar que hoy se ve la atención y el compromiso que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno tienen con el pueblo. Comunicado de Prensa