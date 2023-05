Por Falta de Oportunidades Laborales, Miles de Jóvenes Migran al Norte del País y EEUU

La Asociación Encuentro Transformador Juvenil Señaló que el Rezago más Pronunciado se Observa en las Zonas Rurales.

*AFIRMAN QUE LOS POCOS ESPACIOS QUE HAY NO ESTÁN RELACIONADOS A SUS CARRERAS, O NO LES DAN LA OPCIÓN DE TENER CRECIMIENTO PROFESIONAL.

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo del 2023.- La falta de oportunidades laborales para los jóvenes en la región cada día es más evidente, lo que obliga a un buen número a migrar al norte del país o bien cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

Así lo estableció Rosa Esmeralda Reyes Ramos, presidente de la Asociación Encuentro Transformador Juvenil, quien acepta que hay algunos trabajos, pero como súbditos y no para que se desarrollen plenamente.

Esas oportunidades de empleo las encuentran en el comercio en general, en los restaurantes, en algunas empresas de servicios, pero no están enfocadas en sus profesiones, dijo.

Por eso buscan juntar las voluntades, “porque una cosa es que los empresarios piensen en los jóvenes, y otra es que la parte patronal piense por los jóvenes”.

Insistió que esa es la razón de que migren a los Estados del norte y a Estados Unidos, “ya que no ven nada atractivo para sus intereses y para su desarrollo profesional, luego de que cuentan con una carrera universitaria”.



El Gobierno Federal ha dispuesto becas para los jóvenes, señaló, pero a su juicio personal, ese instrumento no va bien direccionado, ya que el apoyo lo reciben personas que no lo merecen y tampoco lo necesitan.Explicó que, en las comunidades rurales, como es el caso del municipio de Tapachula, hay necesidades muy fuertes donde los jóvenes están más preocupados en cómo darle de comer a la familia, cuando deberían estar en las escuelas hasta obtener una carrera.En éste municipio el 23 por ciento corresponde a jóvenes de 15 a 29 años de edad, con rezagos importantes, y el 27.8 a la niñez, que también viene envuelta en atrasos en todos los órdenes de la vida, indicó.Por eso, puntualizó, es ineludible la necesidad de cambiar, de participar todos juntos y buscar las mejores opciones. De lo contrario, los jóvenes seguirán migrando, incluso algunos no solo al Norte, sino a otros países donde les ofrecen oportunidades que en México no encuentran. EL ORBE / Nelson Bautista