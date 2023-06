Habitantes del Ejido Viva México Exigen Desalojar el Campamento de Migrantes

El campamento improvisado ha empezado a causar confrontación entre los migrantes y habitantes de esta comunidad.

*MANIFIESTAN QUE LOS EXTRANJEROS HACEN SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS EN EL ARROYO QUE PASA POR EL LUGAR, GENERANDO UN FOCO DE INFECCIÓN QUE AFECTA A NIÑOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

Tapachula, Chiapas; 08 de junio del 2023.- Pobladores de la comunidad Viva México, se inconformaron este jueves debido al campamento improvisado de migrantes que se instaló en ese lugar, debajo del puente en la carretera Costera y a un costado de la garita del Instituto Nacional de Migración, ya que aseguran se ha vuelto un peligro constante para los habitantes de ese lugar.

El secretario general del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI) Horacio Juárez Salazar, dio a conocer que han realizado múltiples peticiones para que cambien de lugar el campamento, pero las autoridades federales hacen caso omiso.

En entrevista con el rotativo El Orbe, explicó que se han reunido en varias ocasiones en la Delegación de Gobierno, pero de ahí no ha pasado. Incluso, propusieron que ahora sean a instalados en la comunidad “Poste Rojo”, pero no hay respuestas positivas.



Como consecuencia, indicó que el arroyo que pasa a unos metros del puente está recibiendo las descargas fecales que salen del campamento, contaminando sus aguas, además del medio ambiente en general.Añadió que, por décadas, las aguas de ese arroyo han sido son utilizadas por los habitantes del lugar para lavar trastes, ropa, bañarse y otros quehaceres. Sin embargo, están ante la posibilidad de que sufran enfermedades en virtud de que ahora el vital líquido está contaminado.Según su versión, la situación se puso grave, ya que los agentes de Migración amontonan en ese punto de la carretera a los indocumentados que bajan de los vehículos del transporte público por no portar documentación válida.Los asegurados realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre, porque no tienen dónde más poder hacerlo y aparte de la contaminación que generan, da muy mal aspecto para quienes transitan por ahí y ven ese triste espectáculo.Por eso, dijo que es urgente que el gobierno federal tome cartas en el asunto y disponga el cambio de ese campamento a un lugar donde no cause problemas en el tránsito de vehículos, pero también que no sea motivo de problemas para la población en general. EL ORBE / Nelson Bautista