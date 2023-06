Senador Eduardo Ramírez se Pronuncia a Favor de la Unidad Dentro de MORENA

*En Encuentro con Sector Turístico de Tzimol.

“Son momentos históricos para el país, porque el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Consejo Nacional está realizando la convocatoria para elegir al candidato o candidata a la presidencia de México, por ello pido unidad al interior del partido para que se respete la decisión de quien resulte ganador o ganadora de la encuesta”, dijo Eduardo Ramírez en un encuentro con el sector turístico del municipio de Tzimol, Chiapas.

En el marco del evento el legislador morenista dijo: “Me han planteado los temas turísticos, me han planteado las necesidades que tienen los cañeros de esta región, he recorrido este municipio muchas veces, lo he hecho como ciudadano y lo he hecho también como un servidor de los chiapanecos, no soy ajeno a las necesidades que tienen las familias tzimolenses, no soy ajeno a las necesidades que tienen las y los chiapanecos por eso quise visitarlos”.



1 de 2

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que “se acabaron los tiempos en los que solamente uno era el que decidía, ahora los tiempos son de la gente, de los más sabios: nuestros adultos mayores, que con su consejo nos orientan en nuestra vida, y es con ellos con quienes más se ha trabajado en este gobierno, por eso las pensiones para adultos mayores ya están reguladas en la Constitución; así como las becas para que estudien los jóvenes”.“Este gobierno ha tenido apoyos para todas los sectores de la sociedad como las personas con discapacidad y ya estamos trabajando para que todas las mujeres, todas las madres trabajadoras que reciben su apoyo no dejen de hacerlo”, añadió.Para finalizar, el senador Eduardo Ramírez hizo un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha trabajado de frente con los más pobres y los más necesitados; de igual forma reconoció el trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de quien afirmó: “Ha sido un gobernador que le ha puesto empeño y le ha puesto entusiasmo a su responsabilidad con Chiapas”. Comunicado de Prensa