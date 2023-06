Pide Rutilio Escandón Atender Recomendaciones Preventivas y Alejarse de Zonas de Riesgo Ante Lluvias

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, se registrarán fuertes lluvias en territorio estatal, especialmente en los municipios de las regiones Istmo-Costa, Soconusco, Norte y Mezcalapa, por lo que insistió en la importancia de cuidarse y extremar precauciones.

Enfatizó que es fundamental no caer en excesos de confianza, atender las recomendaciones preventivas de protección civil, alejarse de los ríos, arroyos y montañas, ante el riesgo de inundaciones y deslaves, y en caso de alguna situación de emergencia trasladarse a los refugios temporales o llamar al 911 para recibir auxilio y atención oportuna de las autoridades correspondientes.

“Las lluvias son de mucha intensidad y provocan afectaciones a las personas debido a la deforestación que prevaleció durante muchos años. Hagamos caso a los llamados preventivos de las instituciones a fin de evitar cualquier accidente, así como para cuidar el patrimonio, la integridad y la vida, tanto propia como de los seres queridos, ante este tipo de fenómenos no deseados de la naturaleza”, apuntó.

En otro momento, el mandatario destacó que gracias a que las aeronaves oficiales se encuentran al servicio del pueblo, actualmente se han realizado más de 2 mil 500 acciones y se siguen salvando vidas, muestra de ello son las operaciones oportunas que se efectuaron en las últimas horas para trasladar vía aérea a un recién nacido y a un niño, quienes se encontraban enfermos, lo que permitió brindarles atención especializada y recuperar su salud.

Subrayó que la salud es una prioridad en Chiapas, por ello no se escatiman las inversiones en este rubro, para que clínicas y hospitales cuenten con medicamentos, insumos, ambulancia y personal necesario que brinda servicios médicos a la gente, aunado a las caravanas y las brigadas que recorren casa por casa con el propósito de detectar enfermedades y brindar atención, al tiempo de pedir a las y los chiapanecos recibir con cariño y respeto al personal de salud que realiza las visitas domiciliarias.

“En este gobierno de la Cuarta Transformación se trabaja para sacar adelante las necesidades de la población, especialmente de los sectores sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad, los que antes estaban olvidados y hoy son protagonistas de este gran movimiento democrático. Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo”, expresó. Comunicado de Prensa