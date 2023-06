Autoridades del INM Cierran Estación Migratoria “Siglo XXI”, Instalaciones Podrían Convertirse en Oficina de Tramitación

Sectores productivos de la región hicieron un llamado al Instituto Nacional de Migración para que rote a sus funcionarios, y con ello se acabe con los presuntos actos de corrupción.

Tapachula, Chiapas; 24 de junio del 2023.- La Estación Migratoria Siglo XXI, una de las más grandes del país, ha sido cerrada para las funciones que realizó durante muchos años, confirmó Manrique Legorreta Anthor, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas, en la región del Soconusco.

Aunque no precisó sobre las causas, las instalaciones fueron visitadas hace algunos días por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y por ello se cree que ahora será una oficina de tramitación para quienes busquen el asilo de esa nación de Norteamérica.

En torno al problema de la corrupción en el interior del Instituto Nacional de Migración (INM), Manrique opinó que sería muy conveniente que la rotación de sus elementos fuera mínima cada tres meses hacia otras entidades.



Aunque precisó que los sectores productivos, cámaras, colegios, legisladores y representantes civiles se han unido para exigir la digitalización de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) para agilizar la entrada de turistas y también para evitar arbitrariedades.«Estamos pugnando para que ya se implemente de forma virtual la TVR al turista, que es por donde más o menos se ve lo de la corrupción en las fronteras, porque les piden dinero por sacar ese documento», abundó.Asimismo, que el argumento que han expuesto funcionarios federales es que el trámite de esa tarjeta no se puede hacer virtual, por lo pronto, porque tendría que ser no solo para los cuatro puntos de internación de Chiapas, sino para todo el país. «Hacerlo de manera digital evitaría mucho la corrupción en la frontera, debido a los pagos por lugares para solicitar ese documento».Insistió que se han unido todos para exigir que la TVR sea digital, «para que todo mundo desde sus casas o sus oficinas lo puedan solicitar, ya que el gobierno en sí o el INM se ve sumamente rebasado por la cantidad de solicitantes y ellos no tienen la capacidad tecnológica, me refiero al número de personal y computadoras para hacerlo».El llevar a cabo esa transición de la TVR y la rotación trimestral de los agentes del INM, incluso de la Guardia Nacional, traería grandes beneficios a la frontera sur de México y al turismo, «porque la corrupción ya se está dando de una manera muy cínica, porque sí piden hasta 200 dólares por tramitar una tarjeta, tan solo para que el proceso sea más rápido». EL ORBE / JC