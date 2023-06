Por Graves Fallas en Construcción no Pueden Entregar el Nuevo Mercado de Mazatán

*Carece de Electricidad, Tiene Goteras y se Inunda.

Mazatán, Chiapas; 29 de Junio del 2023.- El nuevo mercado «Guadalupano» construido en éste municipio ya es considerado un «elefante blanco» e imposición del Gobierno, como ocurría en los peores tiempos de las administraciones que tanto criticaron.

Ubicado en el barrio «Margarita Concepción» de la cabecera municipal, frente a la Terminal de Corto Recorrido, ni siquiera cuenta con energía eléctrica, es literalmente una coladera durante las lluvias, sufre de inundaciones y sigue cerrado porque con tantas fallas, no lo pueden entregar.

Mientras, los locatarios permanecen en las galeras improvisadas que les dieron de manera provisional en las viejas instalaciones del antiguo hospital.

Según el proyecto, la obra tenía el objetivo de dar servicio para 27 mil 893 personas y que para ello tuvo un costo de 15 millones, 867 mil 877 Pesos.

Estuvo a cargo de la empresa Consorcio Jagian S. A. de C. V., en participación conjunta con la compañía Construcciones Estructuras y Puentes del Sureste, S.A., con número de contrato SOP-OBRA-2022-074-E.

De acuerdo a locatarios de ese centro de abasto, aún no saben cómo y de qué forma van a entregar los espacios comerciales, pues éstos quedaron muy pequeños, además de que los comedores serán reubicados en la planta alta.

Recordaron que el aún alcalde, Pedro de la Cruz Villalobos, realizó el proceso para reubicar a los locatarios, pero no de la correcta. Además, los “amenazaron” que en caso de no desalojar el mercado en ese entonces, “el recurso sería destinado a otra obra”.

Dijeron que cuando los obligaron a salir de las antiguas instalaciones, había prisa por construir, pero ahora no hay voluntad de entregar «el nuevo». EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado