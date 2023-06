Hasta Cuatro Apagones al Día Sufren Habitantes en Colonias de Tapachula

*Debido a la Falta de Mantenimiento de las Redes Públicas.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio del 2023.- Habitantes de la colonia Jazmines, ubicada al norte de la Ciudad, señalan que sufren de manera constante por falta de energía eléctrica, ya que los llamados “apagones” se registran todos los días, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dé una explicación de esas fallas.

Así lo dio a conocer en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, Hilda Rabanales, en voz de un grupo de afectados de esa comunidad, quien manifestó que las interrupciones del suministro eléctrico se registran hasta cuatro veces en el día.

Esas fallas, dijo, causan afectaciones en todos los hogares, se descomponen los aparatos electrodomésticos debido a la variación de voltaje que ocasionan esos apagones, de los que la paraestatal no se responsabiliza en repararlos.

Añadió que -en su caso particular-, por tantas fallas de esas se le descompuso el refrigerador, y tuvo que hacer un fuerte gasto para que lo arreglaran, ya que ese aparato es prioritario en los hogares.

Por otro lado, comentó de las quejas de los demás vecinos, en el sentido de que, como la situación económica está difícil, preparan comida y la guardan en el refrigerador, pero esos alimentos se descomponen debido a que el aparato estuvo mucho tiempo sin trabajar por no haber energía eléctrica.

Comentó que las fallas pudieran ser por falta de mantenimiento a las instalaciones, luego de que el cableado presenta deterioro, lo mismo que los postes, transformadores y cuchillas.

Por eso, agregó, en cuanto hay vientos, inmediatamente se quedan sin luz. El problema se agrava, según su versión, porque las cuadrillas llegan a hacer las reparaciones hasta ocho a 10 horas después, o hasta el tercer día. EL ORBE / Nelson Bautista