En “Manada” Abandonan el PRI

* Osorio Chong le da la Puntilla.

Ciudad de México.-Senadores, exfuncionarios y exgobernadores de alto perfil anunciaron este lunes su renuncia oficial al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al tiempo que iniciaron su propio movimiento llamado Congruencia por México.

En una conferencia de prensa, liderados por el exsecretario de Gobernación durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, presentaron su renuncia al partido el exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila, así como las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga, por diferencias con la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno.

“Anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio instituto político. Y, por supuesto, con el momento político que vive nuestro país”, dijo en su pronunciamiento Osorio Chong, quien además lideraba al PRI en el Senado.

Asimismo, dijeron que dejarán la bancada priista en el Senado mexicano, con lo que el PRI contará solo con nueve integrantes.

El grupo de políticos señalaron que esta renuncia la hacen “convencidos” de que así ayudarán más al fortalecimiento de la democracia y de las libertades de México.

Aseguraron que “nunca” se quedarán callados ni conformes ante los actos “autoritarios y de demagogia” que lastiman al país.

“Nos toca actuar con base en nuestros principios pero también para externar la incongruencia, la falta de resultados así como el sometimiento de quienes piensan distinto”, señaló Osorio Chong.

Su renuncia coincide con el arranque del proceso interno para definir al candidato presidencial rumbo a 2024 de la coalición opositora Va por México, en el que también están el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD).

En el acto, anunciaron también la constitución de un grupo llamado Congruencia por México que iniciará recorridos por todo el país para escuchar a todos aquellos que ya no se sienten representados por el PRI y que “buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar cierta y lógicamente en las y los mexicanos”.

Afirmaron que no se retirarán de la política ni se harán a un lado.

Asimismo, expresaron su agradecimiento al PRI porque “siempre estuvieron ahí”, incluso cuando no tenían una responsabilidad, un encargo o una representación.

Osorio Chong, quien habló en nombre de todos los que renunciaron al partido, acusó al líder priista Alejandro Moreno de “hacer pedazos” al PRI, al culparlo de perder la gobernación del Estado de México, en donde gobernaron por casi 100 años y que ahora gobernará Delfina Gómez, del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy este PRI lo perdimos, está extraviado, ausente, perdió la ruta”, lamentó.