Completamente Destrozada la Entrada a la Colonia Juárez del Municipio de Tapachula

*Colonos Solicitaron Rehabilitación Pero no han Sido Escuchados.

Tapachula, Chiapas; 03 de Julio del 2023.- Las fuertes lluvias que se han registrado en la Ciudad han dañado la calle que sirve de salida a los habitantes de la colonia Juárez, hacia la Carretera Costera del Pacífico, la cual también es utilizada por quienes viven en otras colonias cercanas ubicadas al norponiente de la Ciudad, la cual se encuentra en pésimas condiciones.

Así lo manifestó en entrevista con Periódico EL ORBE, Valente de León Velázquez, quien aseguró que los operadores del transporte colectivo y de taxis se niegan a proporcionar el servicio, debido a que el camino está intransitable, con hoyancos por donde quiera.

Los taxistas piden de 120 a 150 Pesos por el traslado del centro a esa colonia, lo que les resulta oneroso, aseguró, pues la mayoría son personas de escasos recursos económicos y no tienen para pagar fuertes cantidades por el transporte.

Añadió que ahora que ya están en su apogeo los fuertes aguaceros, la calle de referencia va a quedar totalmente destrozada, además del peligro que representa, ya que por los encharcamientos no se ve a plenitud la profundidad de los hoyancos, y eso es causa de peligro.

Tiene conocimiento, indicó, que los dirigentes de la colonia ya han presentado peticiones a la autoridad, e incluso les dijeron que le harían bacheo a esa calle, pero hasta el momento no ha habido nada de este ofrecimiento.

Insistió ese camino no solo sirve para quienes habitan en la colonia Juárez, sino también para quienes viven en El Alazán, San Agustín, 18 de Octubre, Santa Elena, Nueva Esperanza, Manantial del Bosque, La Cima, entre otras. EL ORBE / Nelson Bautista