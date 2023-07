Xóchitl Gálvez Será la Abanderada del Frente Amplio

* Revela López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, desde la mañanera, que será Xóchitl Gálvez la candidata opositora, esto como resultado de un cabildeo encabezado por Claudio X. González.

Desde la acostumbrada conferencia de prensa, el líder moral de Morena comentó que esta decisión, al parecer, se tomó en base a consultas realizadas con los intelectuales del viejo régimen «hace como 15 días o un mes» se decidió que fuera, agregó.

López Obrador aseveró que «ellos suponen que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo. Sino ella forma parte de los conservadores, desde luego no es de los de arriba sino que forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador, están los que mandan».

El presidente del Ejecutivo Estatal compartió que dicho proceso de consulta involucró a «Héctor Aguilar Camón, Enrique Krauze, Jorge Castañeda por eso algunos ya están declinando porque no quieren ser comparsa». Se están reagrupando, en condiciones muy desfavorables para ellos, hacen el ridículo, ya no hay un líder político. Ahora ni siquiera es un dirigente político, es un gerente el que decide. Tengo toda la información que llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez y por qué. Fue un proceso de consulta, son los que aportan campañas.

Al informar del pacto entre las cúpulas conservadoras dijo que en realidad «ya hay un poder de facto que borró por completo a los partidos, por eso no pueden los del INE decir que estoy cuestionando a los partidos, estoy dando a conocer un fenómeno anti democrático y totalmente contrario a la Constitución».

Sostuvo que al igual que hace algunos años se hizo para inflar a un candidato, ahora «quieren engañar, porque si engañan con la guerra sucia, con campañas de mentira, inflan como un globo a un candidato porque con la publicidad introducen al mercado como si fuese un producto chatarra. Están inflando a la señora Xóchitl. Es el querer engañar». Como cuando iniciamos se convirtieron en feministas, y luego en pseudo ambientalistas y ahora ya resulta que están a favor de los pobres y están muy pobres todo».

Para concluir con el tema, recordó que Xóchitl Gálvez trabajó con Fox, fue directora del Instituto Indigenista y «al mismo tiempo porque tiene convicciones muy definidas en favor del pueblo pobre, la única elección que ha ganado que es la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, donde viven los más ricos de México, porque ahí están Las Lomas. “Ya cumplí» dijo en relación a que revelaría el nombre del candidato opositor. Boletín Oficial