Trump y Zelensky Optimistas Ante Posible Acuerdo de Paz

* Guerra en Ucrania a Punto de Concluir.

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo a su par ucraniano, Volodymir Zelensky, para abordar un plan de paz destinado a poner fin a la guerra en Ucrania contemplando garantías fuertes, y aseguró que las negociaciones se encuentran en su “fase final”, aunque descartó fijar una fecha límite para alcanzar un acuerdo.

Al responder preguntas de la prensa antes del encuentro, Trump sostuvo que el plan contempla “fuertes” garantías de seguridad para Ucrania. Consultado de manera insistente sobre este punto, desestimó la pregunta de un periodista y la calificó de “tonta”, informó The Guardian. No obstante, afirmó: “Habrá un acuerdo de seguridad. Será un acuerdo sólido. Las naciones europeas están muy involucradas en él”.

El mandatario estadunidense destacó el papel de Europa en el proceso y aseguró que los países del continente “han sido realmente geniales” y que “son todas personas estupendas”. Reiteró que no está establecido un plazo para cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.

Trump señaló que las conversaciones avanzan hacia una definición. “Creo que estamos en las etapas finales”, declaró, al considerar que un desenlace rápido es posible. Advirtió que la alternativa sería una prolongación del conflicto: “O terminará o se prolongará por mucho tiempo, y millones de personas más morirán. Y nadie quiere eso”.

Ante otra pregunta, el presidente insistió en el ritmo de las negociaciones: “Pienso que podemos avanzar muy rápidamente”.

Por su parte, Zelensky afirmó que 90 por ciento del plan de paz, integrado por 20 puntos, ya ha sido elaborado de manera conjunta por los equipos ucraniano y estadunidense. Indicó que en la reunión se discutirán los aspectos pendientes, entre ellos la cuestión territorial.

Tras las declaraciones, ambos mandatarios se dieron la vuelta y entraron a Mar-a-Lago para iniciar sus conversaciones a puerta cerrada.