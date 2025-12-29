Tren Interoceánico se Descarrila en Oaxaca

* VIAJABAN 250 PERSONAS, NUEVE TRIPULANTES Y 241 PASAJEROS. HAY 13 FALLECIDOS, 98 HERIDOS Y 139 SE ENCUENTRAN FUERA DE PELIGRO

* Presidenta Claudia Sheinbaum Instruye a Marina y Segob Atender a Víctimas

* El Ferrocarril Salió de Salina Cruz, Oaxaca con Destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

Juchitán, Oax., 28 de Diciembre.- El Tren Interoceánico, que une el Pacífico con el Golfo de México, se descarriló este domingo provocando la muerte a 13 personas y heridas a otras 98, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Precisó que en el tren viajaban 250 personas —nueve tripulantes y 241 pasajeros— y de ellos 139 se encuentran fuera de peligro. De los 98 lesionados, 36 recibían atención médica hospitalaria y el resto se reportaban «sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida».



La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los heridos reciben atención en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en el IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec. Cinco de ellos se reportaban graves.«He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar», indicó la Mandataria.Agregó que «La Secretaría de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo».Rescatistas indicaron que las víctimas mortales se encontraron en el vagón que cayó a un barranco, entre ellas hay un menor de edad.El accidenteEl Tren Interoceánico se descarriló sobre el kilómetro 230+300 de la línea Z, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec; llevaba cuatro vagones y dos locomotoras.De acuerdo con la tabla de salidas, llegadas y horarios difundidos por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), para la venta de boletos el ferrocarril salió a las ocho de la mañana del domingo de Salina Cruz, Oaxaca, y tenía previsto llegar a las 14:30 horas a Coatzacoalcos, Veracruz.Sin embargo, poco después de las nueve de la mañana comenzaron a difundirse mensajes en diversos medios solicitando grupos de rescate, ambulancias y personal de Protección Civil para rescatar a las personas lesionadas por el descarrilamiento del tren en Nizanda.El accidente ocurrió en una zona despoblada, cubierta de maleza y matorrales en el sitio conocido como La Curva de la Herradura.«Sólo sentimos un jalón y [escuchamos] el ruido de los vagones que arrastraban tierra», dijo una señora, tras comunicarse con su esposo para informarle del percance.La locomotora guía del convoy se salió de sus rieles, se recostó con fuerza sobre la tierra y jaló al resto de las unidades. Uno de los vagones se desprendió y fue a parar al fondo de un barranco, como de 50 metros de profundidad, informaron autoridades estatales.Debido a las condiciones inhóspitas del lugar del accidente, las labores de rescate se complicaron. Los pobladores de Nizanda se organizaron, unos para auxiliar a las personas atrapadas en el barranco y otras para buscar la señal de telefonía y pedir ayuda.Hasta el cruce con la comunidad de Chivela llegaron decenas de ambulancias de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno, sin embargo, no pudieron ingresar al punto del accidente. Según rescatistas, sólo se podía llegar caminando y no había señal de telefonía.Casi cuatro horas después del accidente la administración del FIT movilizó una locomotora, con un vagón que salió de Matías Romero, para recoger a los 20 lesionados que esperaban en Mazahua y llevarlos al crucero de Chivela. Ahí fueron subidos a las ambulancias que se incorporaron a la carretera Transístmica para llevarlos a los hospitales de Matías Romero y Juchitán, donde el domingo recibían atención médica.Pasadas las 16:30 horas continuaban las labores de rescate.Respuesta gubernamentalEl gobernador Salomón Jara informó que se instaló «un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el gobierno del estado, el gobierno municipal e instituciones federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población».La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que se inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido.El Tren Interoceánico requirió una inversión de unos 4 mil millones de pesos para la rehabilitación de sus 260 kilómetros de vías.Esta obra causó molestias entre los pobladores de las comunidades indígenas de la zona norte del Istmo, quienes denunciaron que la consulta organizada por el gobierno no fue libre ni informada.Fue inaugurado hace dos años, el 22 de diciembre de 2023, por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sun