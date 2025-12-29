Refuerzan Operativo Guadalupe Reyes en Tapachula

lunes, diciembre 29, 2025
* Para Salvaguardar la Integridad de la Población.
*En Principales Tramos Carreteros y Playas de Mayor Afluencia.

28 Diciembre 2025.- Tapachula, Chiapas.— En cumplimiento a las indicaciones del presidente municipal Yamil Melgar, la Secretaría de Protección Civil Municipal, que encabeza Luis Demetrio Martínez, refuerza de manera permanente el operativo Guadalupe Reyes, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y salvaguardar la integridad de la población durante esta temporada.

Como parte de este operativo, personal de la dependencia realiza recorridos constantes de supervisión y vigilancia en los principales tramos carreteros del municipio, así como en zonas de playa consideradas de mayor afluencia, entre ellas Escolleras, Playa Linda y San Benito, en sus ventanas 1, 2 y 3.
Durante estos recorridos se emiten recomendaciones preventivas a la ciudadanía y visitantes, se identifican posibles riesgos y se refuerzan las medidas de seguridad, con el propósito de reducir incidentes y promover una cultura de la prevención.
La Secretaría de Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades, conducir con precaución y atender las recomendaciones emitidas, a fin de disfrutar de estas fechas de manera segura y responsable.
Porque la prevención es una tarea compartida, en Tapachula, juntas y juntos nos cuidamos mejor. Boletín oficial

