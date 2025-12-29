Necesario Atender la Contaminación de Ríos en Tapachula: Especialistas

*Texcuyuapan y Coatancito los más Afectados.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre de 2025.- Mientras los programas federales de saneamiento priorizan los grandes ríos del centro del país, en Tapachula la red hídrica local enfrenta una crisis silenciosa.

El investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Vicente Castro, alertó que los ríos Texcuyuapan y Coatancito, presentan los niveles más altos de contaminación en el municipio, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

De acuerdo con el especialista, los cuatro ríos principales de Tapachula muestran un deterioro constante desde hace muchas décadas; sin embargo, estos dos afluentes se encuentran en una situación crítica debido a su bajo caudal y a que atraviesan zonas densamente pobladas, donde reciben descargas sin ningún tipo de tratamiento.

A diferencia de otras regiones industrializadas del país, la contaminación en la Costa de Chiapas proviene principalmente del uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes agrícolas, así como del vertido continuo de aguas residuales domésticas.

Estas descargas, explicó Castro, llegan directamente a los ríos sin pasar por plantas de tratamiento, agravando el deterioro ambiental.

Aunque los ríos Cahoacán y Coatán logran diluir parcialmente los contaminantes gracias a su mayor volumen de agua, el Texcuyuapan y el Coatancito funcionan prácticamente como conductos de desechos, afectando a las comunidades asentadas en sus riberas.

El investigador también señaló una grave omisión por parte de las autoridades. El Ayuntamiento suele deslindarse de la problemática, dijo, argumentando que la responsabilidad recae únicamente en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

No obstante, recordó que organismos locales como COAPATAP, encargados de la extracción y distribución del recurso, también deben participar activamente en su saneamiento.

“Existe una fuerte irresponsabilidad del Gobierno Municipal. Si la ciudadanía no presiona, el problema seguirá sin atenderse”, advirtió.

Actualmente, Chiapas no figura como prioridad dentro de los planes estatales o federales de restauración hídrica.

Ante este panorama, la academia propone la creación de una mesa de planeación interinstitucional que integre a autoridades municipales, organismos operadores y dependencias federales, con el objetivo de diseñar soluciones a largo plazo.

La recuperación de los ríos de Tapachula no es solo un asunto ambiental, sino una emergencia de salud pública que exige acciones inmediatas y una participación ciudadana activa para evitar un daño irreversible. EL ORBE/Nelson Bautista