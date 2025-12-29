Alerta por Sarampión Incrementa la Venta de Insumos Médicos

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre del 2025.- Aunque en Tapachula no se han confirmado casos de sarampión, la población ha comenzado a reforzar medidas de prevención, lo que ha generado un incremento en la demanda de insumos médicos como cubrebocas, gel antibacterial y sanitizantes, de acuerdo con comerciantes del sector.

Selene Martínez, encargada de un negocio de insumos médicos, informó que desde hace aproximadamente dos semanas se ha observado un aumento significativo en la venta de estos productos, principalmente cubrebocas, con un crecimiento estimado del 60 por ciento. Explicó que esta tendencia responde a la información sobre brotes registrados en otros Estados del país y en algunos municipios de Chiapas.



La compra de estos artículos se da de manera generalizada entre la población y no exclusivamente en escuelas, como ocurrió en otros momentos, señaló.“La gente se ha alarmado un poco, sobre todo porque ha escuchado que hay casos en ciudades como Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, y también porque hay movilidad de personas entre regiones”, comentó.Muchas personas, especialmente adultos, han optado por retomar el uso del cubrebocas como una medida preventiva, influenciados por la experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19, afirmó.Asimismo, destacó que el uso de gel antibacterial y sanitizantes contribuye a reducir riesgos, sobre todo ante enfermedades respiratorias.Martínez hizo un llamado a la población a mantener la calma y comprar de forma responsable, evitando las compras de pánico que puedan generar desabasto. Señaló que en días recientes incluso empresas y algunas instituciones han adquirido cajas completas de cubrebocas por precaución.Finalmente, aclaró que hasta el momento ningún cliente ha reportado casos confirmados de sarampión en Tapachula, y reiteró la importancia de la prevención, la higiene personal y la vacunación, como medidas clave para proteger la salud colectiva sin generar alarma innecesaria. EL ORBE/ JC