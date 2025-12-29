Refuerzan Medidas Preventivas por uso de Pirotecnia en Tapachula

*Supervisan Mercados de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre de 2025.- Ante el incremento en la venta y uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, autoridades de Protección Civil en Tapachula emitieron un llamado a la población para extremar precauciones y prevenir accidentes, principalmente entre menores de edad.

Cada año, las calles aledañas a los mercados “Sebastián Escobar” y “San Juan” se ven abarrotadas por la comercialización de diversos tipos de artefactos pirotécnicos, lo que representa un riesgo latente si no se cumplen las medidas de seguridad necesarias.

El secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez, advirtió que el uso irresponsable de estos productos ha provocado en años anteriores quemaduras de alto grado, afectando principalmente a niños, por lo que exhortó a evitar su manipulación.



Como parte de las acciones preventivas, personal de Protección Civil realizó recorridos de supervisión en los principales mercados de la Ciudad, verificando que los establecimientos cuenten con extintores, agua, arena y señalización visible que identifique las zonas de riesgo, además de emitir recomendaciones tanto a comerciantes como a compradores.Martínez señaló que el objetivo principal es que se adopten medidas básicas de prevención para reducir incidentes y salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante estas fechas.Asimismo, recomendó a la población tomar precauciones en el hogar, como apagar luces decorativas y arbolitos navideños al salir, con el fin de evitar cortocircuitos o incendios.En materia vial, pidió respetar los límites de velocidad y conducir con precaución en los tramos carreteros, especialmente en zonas como Puerto Madero y el Libramiento, donde se realizan trabajos de reparación.Finalmente, recordó que si se consumen bebidas alcohólicas es fundamental designar a un conductor responsable, reiterando que la seguridad durante las festividades es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanos. EL ORBE/Nelson Bautista