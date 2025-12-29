Rituales de Fin de Año Impulsan Ventas de Productos Esotéricos

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre del 2025.- Las tradiciones de fin de año continúan siendo un motor económico importante para pequeños comerciantes, especialmente para quienes se dedican a la venta de especias, veladoras y artículos esotéricos en el Mercado “5 de Mayo”. Durante esta temporada, la demanda de estos productos registra un incremento significativo, reflejando la persistencia de creencias y rituales arraigados en la cultura popular.

Guillermo Ventura López, comerciante con años de experiencia en este giro, señaló que en los días previos al cierre del año las ventas aumentan entre 70 y 80 por ciento, impulsadas por la compra de veladoras para limpias, prosperidad, éxito en los negocios y atracción de buena fortuna. Explicó que muchas personas mantienen la fe en estos rituales como una forma de iniciar el año con mejores expectativas económicas y personales.

Además de las veladoras, los clientes adquieren amuletos, lociones, perfumes y objetos “astrales”, los cuales forman parte de rituales que se realizan la noche del 31 de diciembre, donde los artículos se exponen al sereno para “cargarse de energía” y acompañar a las personas durante todo el año.

El comerciante destacó que estas prácticas no solo se mantienen vigentes en Tapachula, sino en toda la región del Soconusco y en diversas partes del país, lo que convierte a esta temporada en una de las más importantes para el sector. “Son tradiciones que no se pierden, cambian de forma, pero siguen presentes”, afirmó.

Ventura López señaló que dicho Mercado se ha consolidado como un referente local para la compra de productos esotéricos, luego de que en el inmueble se reconfigurara la oferta comercial. Mientras que la venta de frutas y verduras se desplazó en gran parte al exterior, los locales internos fortalecieron la comercialización de especias y artículos rituales.

Finalmente, indicó que la actividad económica relacionada con estos productos no se limita al fin de año, ya que fechas como la Candelaria o el 3 de Mayo también generan repuntes en la demanda, permitiendo a los comerciantes mantener ingresos constantes a lo largo del año. EL ORBE/ JC