Ejidatarios Advierten Abandono en el Campo Mexicano

Tapachula, Chiapas; 28 de Diciembre del 2025.- Representantes del sector ejidal advirtieron que el campo mexicano atraviesa una etapa de abandono, derivada de la falta de políticas públicas orientadas a fortalecer la producción agrícola, el deterioro ambiental y la ausencia de proyectos que garanticen la autosuficiencia alimentaria del país.
Señalaron que esta problemática no es ajena a Chiapas, donde miles de campesinos enfrentan condiciones de pobreza ante la caída de la producción y el constante aumento de los precios de los alimentos.
Coincidieron en que los recursos públicos destinados al fomento agrícola han sido insuficientes y mal direccionados, provocando que numerosas unidades de producción operen sin apoyo técnico ni financiero. Esta situación ha debilitado la economía rural y ha dejado a los productores en una condición de vulnerabilidad permanente.

Leobardo Ortiz, representante de Ejidos Forestales y Agropecuarios, afirmó que uno de los principales rezagos es la falta de impulso a la producción de alimentos básicos. “No se ha fortalecido la soberanía alimentaria ni se ha dado valor real a los productos del ejido. Muchos cultivos no cuentan con precios de garantía, lo que impide que el productor tenga estabilidad económica”, expresó.
Señalaron que, aunque existen programas sociales dirigidos a los campesinos, estos no sustituyen la necesidad de proyectos productivos que permitan al ejido generar ingresos sostenibles. Advirtieron que depender únicamente de apoyos asistenciales limita el desarrollo del campo y no resuelve los problemas estructurales.
Asimismo, denunciaron que en los últimos años se han cerrado canales de financiamiento y comercialización, como la desaparición de la Financiera Rural, además de la reducción en la entrega de insumos agrícolas, lo que ha impactado directamente en la productividad.
Finalmente, hicieron un llamado a los ejidos para organizarse y exigir a Diputados locales, federales y Senadores un diálogo directo, con el objetivo de que el campo sea incluido de manera efectiva en los proyectos de soberanía alimentaria y desarrollo rural del país. EL ORBE/ JC

