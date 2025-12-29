martes, diciembre 30, 2025
spot_img
InicioAl InstanteJuan Carlos Moreno Guillén asiste a la entrega del Mérito Estatal de...
Al Instante

Juan Carlos Moreno Guillén asiste a la entrega del Mérito Estatal de Investigación

0
26

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la ceremonia de Entrega de Reconocimientos y Medallas al Mérito Estatal de Investigación y a la Entrega de Apoyos Únicos al Sistema Estatal de Investigadores, encabezada por el gobernador constitucional Eduardo Ramírez Aguilar y el director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, Jovani Salazar Ruiz.


Desde las instalaciones del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, se reconoció a investigadoras, investigadores, docentes y estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes destacaron por su contribución en los ámbitos científico, tecnológico, humanístico y de innovación, fortaleciendo el desarrollo del conocimiento y la formación académica en Chiapas.

En este sentido, el magistrado presidente Moreno Guillén, refrendó el compromiso interinstitucional con el impulso a la ciencia, la educación y la innovación como pilares fundamentales para el bienestar social, la solución de problemáticas públicas y la construcción de una entidad más justa, preparada y con oportunidades para todas y todos.

Juan Carlos Moreno Guillén asiste a la entrega del Mérito Estatal de Investigación
Artículo anterior
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó:
Artículo siguiente
Yamil Melgar: Cerramos este 2025 con resultados claros, 283 calles construidas a lo largo de este año en distintos puntos de la ciudad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico.

Al Instante staff - 0
Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico. Las...
Leer más

Reconoce Eduardo Ramírez a investigadoras e investigadores de Chiapas por sus aportaciones al desarrollo

Al Instante staff - 0
Al realizar la entrega de medallas y reconocimientos al Mérito Estatal de Investigación Científica, y apoyos al Sistema Estatal de Investigadores 2025, el gobernador...
Leer más

Yamil Melgar: Cerramos este 2025 con resultados claros, 283 calles construidas a lo largo de este año en distintos puntos de la ciudad

Al Instante staff - 0
Yamil Melgar: Cerramos este 2025 con resultados claros, 283 calles construidas a lo largo de este año en distintos puntos de la ciudad, obras...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV