El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó:

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que con relación a los avances en las investigaciones por los hechos ocurridos el fin de semana en el municipio de Villaflores, y derivado de un intenso operativo de búsqueda desplegado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en la comunidad Santa Julia, en el municipio de Cintalapa, hace unos momentos se realizó el lamentable hallazgo de los cuerpos de seis personas del sexo masculino.

Mencionó que están siendo trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias periciales correspondientes que permitan su plena identificación. No obstante, se continuará con el operativo de búsqueda en toda esta región.

Asimismo, se informa que como resultado del operativo, se efectuó la detención de cuatro personas del sexo masculino, el aseguramiento de diversas armas, cargadores, ropa táctica y vehículos.

La Fiscalía General del Estado continuará informando de manera oportuna conforme avancen las investigaciones y se compromete a llevar ante la justicia a todas las personas responsables y no habrá impunidad por estos hechos.

