Prostitución en Tapachula Aumenta 70% Durante los Últimos Seis Meses

*DETECTAN OCHO CASOS DE VIH EN BARES, RESTAURANTES Y EN LAS CALLES. EXTRANJERAS NO LLEVAN CONTROL SANITARIO.

Tapachula, Chiapas; 03 de Julio del 2023.- En los últimos seis meses del año, el trabajo sexual en las calles de éste municipio ha crecido, debido a que se han incorporado mujeres migrantes originarias de Cuba y de otros países, quienes al prolongarse la espera de sus documentos, no les queda más que ingresar a ese medio para ganar dinero y poder alimentarse.

Así lo dio a conocer a Periódico EL ORBE, Cristian Gómez Fuentes, responsable de la organización «Brigada Callejera», al tiempo de decir que el resto de las migrantes se emplean en negocios de entretenimiento, como los bares, cantinas y algunos restaurantes que manejan la venta de bebidas embriagantes.

En el caso de la prostitución callejera, comentó, el 70 por ciento de las mujeres que lo ejercen son locales, es decir, son de Tapachula o de municipios cercanos, en tanto que el resto lo completan quienes proceden otras naciones, de Cuba en su mayoría.

Esas extranjeras por su condición de indocumentadas, no pueden conseguir trabajos formales en Tapachula, explicó, sino sólo informales, pero en estos apenas les pagan unos 80 Pesos diarios, por lo que caen en la prostitución.

Añadió que el problema es que no se sabe cómo arriban a Tapachula en materia de salud o si vienen contagiadas con alguna enfermedad viral y mortal.

Habló de los altos riesgos, en virtud de que haitianas y africanas, algunas con VIH, no se dejan tomar muestras de sangre y ni acuden para que les detecten alguna enfermedad. Sin embargo, muchos de ellas están trabajando en bares, en cantinas y hasta en restaurantes.

Puntualizó que, en los seis meses que van del año, Brigada Callejera ha detectado ocho casos de VIH en trabajadoras de restaurantes, lo que es altamente preocupante. EL ORBE / Nelson Bautista