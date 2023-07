Pide Rutilio Escandón a la Población Extremar Precauciones Ante Arribo de Onda Tropical No. 12

Al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, de acuerdo con las y los expertos en meteorología, en las próximas horas arribará la onda tropical No. 12 a Chiapas, que provocará lluvias torrenciales en gran parte del territorio estatal, por lo que insistió en el llamado a la población a cuidarse y extremar precauciones.

“Estamos en plena temporada de ciclones y huracanes. Según el pronóstico, va a llover de manera moderada en la entidad, sin embargo, las precipitaciones pluviales serán con mayor intensidad en los municipios del Soconusco, Istmo-Costa y Selva; y de acuerdo con el pronóstico, este miércoles arriba la onda tropical No. 12, que va a traer lluvias torrenciales. Así que el llamado es a cuidarnos y no caer en excesos de confianza”, apuntó.

Enfatizó el exhorto a atender las recomendaciones preventivas de protección civil, alejarse de los márgenes de los ríos, arroyos y las montañas, ante el riesgo de inundaciones y deslaves, y en caso de alguna emergencia acercarse a las autoridades o acudir a los refugios temporales, donde se tiene todo lo necesario para brindar alimentación, abrigo y atención médica a las personas que lo necesiten.

Finalmente, el mandatario sostuvo que el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, las corporaciones de seguridad, de protección civil y de salud, así como los Comités Comunitarios de Protección Civil trabajan en coordinación en todas las regiones para salvaguardar el patrimonio, la integridad y la vida de las chiapanecas y los chiapanecos durante esta temporada de lluvias. Boletín Oficial