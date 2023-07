Se Agudiza el Conflicto Laboral en Coapatap Se Suman al Paro más de 300 Trabajadores

Los manifestantes exigen la renuncia del director administrativo, así como la reincorporación de 50 empleados despedidos de manera injustificada.

*EL SINDICATO DESECHÓ UNA MESA DE TRABAJO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EXIGEN QUE SE LLEVE A CABO EN LAS OFICINAS CENTRALES.

Tapachula, Chiapas; a 22 de julio del 2023.- Luego de haber transcurrido las primeras 24 horas desde que trabajadores sindicalizados del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP) decidieron declararse en huelga y tomar las oficinas centrales y las sucursales, las autoridades decidieron presentar una denuncia formal en contra de ellos.

Tal y como llevó a la opinión pública de manera oportuna el rotativo EL ORBE, poco más de 300 personas de ese sindicato suspensión de labores en la mañana de éste viernes, en la que también pusieron cadenas y candado en el almacén y los pozos propiedad del organismo ubicados en diversas sectores de la ciudad.

Juan Enrique Moreno Monzón, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de los Trabajadores Sindicalizados; precisó a las autoridades que son en total 320 agremiados que suspendieron labores debido a la huelga.

Exigen, según dijo, la destitución de Mario Alberto Melgar Tavernier, director administrativo, por diversas irregularidades y por el despido injustificado -según su versión- de 50 trabajadores, entre ellos, 25 dados de baja de la Planta Potabilizadora y Almacén.

Ante ello, al medio día de ése sábado se presentó una comisión de funcionarios del gobierno del Estado a las oficinas centrales del Coapatap, ubicadas en la Octava Norte, entre la 31ª. y 33ª. Calle Poniente de esta ciudad.



Ahí se les propuso llevar a cabo una mesa de trabajo en la que participaran directivos del organismo, autoridades municipal, un fiscal del Ministerio Público, y los representantes de los trabajadores, la cual se llevaría a cabo en las oficinas de la Unidad Administrativa, pero no quisieron, señalaron que en lugar de eso, que la reunión se hiciera ahí.Moreno Monzón señaló que el tema principal es el incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y los despidos injustificados.Dejó en claro que se trata de un asunto laboral que se tiene que resolver solo con los directivos, y lo primero que tienen que hacer es atender las carencias, como la falta de vehículos.Aseguró que la Planta Potabilizadora está trabajando de manera normal y que estaba garantizado el suministro del vital líquido. Adelantó que, mientras dure el movimiento, no habrá cobros ni tampoco órdenes de corte.De igual forma, que permanecerán en esa misma postura durante todo el tiempo que sea necesario y que también presentaron una denuncia penal por amenazas.Mientras que, la parte patronal, dio a conocer que el movimiento iniciado este viernes por el grupo sindical STSCAPA es ilegal, toda vez que no existe un emplazamiento a huelga notificado por la autoridad laboral.Lamentaron que directivos del sindicato hayan instruido a sus agremiados a realizar un paro ilegal de labores, afectando al propio personal, cerrando instalaciones y perjudicando los servicios y la distribución de agua.Pidieron que los planteamientos de los grupos sindicales estén en el marco de la normativa laboral y que no se dañe el derecho humano de la población a tener acceso al vital líquido.La Notaria Pública 49, Josefina Montesinos Pérez, dio fe del bloqueo a instalaciones y toma de la dirección general, almacén y sucursales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Arguello