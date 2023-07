Desde la Mesa de Seguridad, Rutilio Escandón Reitera el Llamado a la Prevención ante las Lluvias

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que las lluvias van a continuar en territorio estatal, pero con mayor intensidad en los municipios de las regiones Soconusco e Istmo- Costa, por lo que exhortó a la población a cuidarse, no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas.

“El llamado a las y los chiapanecos es a no confiarse porque las lluvias suelen estar acompañadas por fuertes vientos y provocar caída de árboles y afectaciones a las viviendas. Recuerda que ante cualquier situación de emergencia acude a los refugios temporales, donde el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia, las instituciones de seguridad, protección civil y salud hacen causa común para auxiliar a quienes los necesiten”, apuntó.

Subrayó que, de acuerdo a las y los expertos en meteorología, está por iniciar la canícula, pero esto no significa que por decreto habrá ausencia de lluvias en la entidad, porque este fenómeno afecta de manera diferente a algunas regiones, por ello exhortó a extremar precauciones y atender las recomendaciones preventivas de las autoridades y de los Comités Comunitarios de Protección Civil.

Asimismo, señaló que aún con la temporada de lluvias, el Cañón del Sumidero se mantiene limpio y en óptimas condiciones, gracias a los operativos conjuntos que se realizan de manera permanente para recoger la basura, desechos y los escombros que arrastran las precipitaciones pluviales, así como las acciones de reforestación. “Ahora más que nunca, todas y todos podemos disfrutar de esta emblemática reserva natural”.

En este marco, el mandatario precisó que la salud es un tema prioritario en Chiapas, por eso se llevan a cabo las brigadas casa por casa para el combate del Dengue,

Zika y Chikungunya, así como los recorridos de los convoyes para acercar a la gente el acceso gratuito a los diferentes servicios médicos. En ese tenor, explicó que gracias al trabajo honesto y responsable se ha consolidado la reconversión, equipamiento y mejoramiento integral de más de 850 clínicas, hospitales y centros de salud en zonas urbanas y rurales.

“Es satisfactorio expresar estos avances en materia de salud, porque también demuestra que este Gobierno de la Cuarta Transformación está al pendiente de atender las necesidades más sensibles del pueblo”, manifestó al reconocer la loable labor de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, ya que sin importar las condiciones climatológicas ni lo lejanas que estén, caminan en las comunidades para proteger la salud y la vida de las familias.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó que gracias a que los aviones y helicópteros oficiales están al servicio del pueblo, sobre todo para atender acciones de emergencias en materia de seguridad, protección civil y salud, se han salvado muchas vidas. “Usamos todos los recursos para atender al pueblo, porque nuestro mayor compromiso es ayudar a las y los chiapanecos”. Boletín Oficial