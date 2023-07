Competencia Desleal de Migrantes Afecta a Comerciantes de Tapachula

Nuevamente decenas de indocumentados establecieron puestos ambulantes, en calles y banquetas del primer cuadro de la ciudad.

*Ante la Complacencia del Ayuntamiento Municipal.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio del 2023.- La venta ambulante por parte de migrantes en el centro de la Ciudad está desbordada y fuera de control, provocando competencia desleal para los comerciantes establecidos, especialmente para quienes tienen locales en los mercados.

De esa manera lo estableció José Arturo Martínez de León, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que los vendedores establecidos no pueden competir con esos extranjeros que se han apoderado de las calles céntricas y es ahí donde ofrecen sus productos.

Explicó que otra cosa fuera si las autoridades del Ayuntamiento mostraran mano dura contra los ambulantes, ya que éstos se ponen a vender donde quieren y a la hora que quieren. Y todavía más: no les cobran impuestos.

Los migrantes ya rebasaron a las autoridades, ya que no hay ningún orden ni control, tampoco aplicación de lo que establece la ley, «además de que pisotean la Constitución, y todo esto no se debe permitir por ningún motivo», señaló.

Asimismo, consideró como una burla por parte de las autoridades municipales, es que a los vendedores ambulantes mexicanos los frenan, en cambio con los migrantes hacen absolutamente nada. Al contrario, les permiten que gocen de privilegios.

Esos daños no se veían claramente debido a que desde un principio lo que ellos vendían lo comercializaban con sus mismos conciudadanos, pero hoy ya venden lo que los comerciantes mexicanos ofrecen a la población, dijo.

«Vemos que ofrecen frutas, verduras, refrescos, ajo e incluso ropa y calzado de dudosa procedencia y calidad, lo que viene a generar una competencia desleal de parte de la población migrante», puntualizó. EL ORBE / Nelson Bautista