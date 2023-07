Jóvenes de Entre 12 y 19 Años han Tenido Conductas Suicidas en la Región: Centro de Integración Juvenil

El CIJ afirmó que es necesario brindar atención y orientación ante los síntomas de depresión y aislamiento, para evitar tragedias en las familias.

*TOMAN ESTA FATAL DECISIÓN PRINCIPALMENTE POR EL CONSUMO DE DROGAS, FAMILIAS DESINTEGRADAS O PROBLEMAS EN LOS CENTROS ESCOLARES.

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio del 2023.- En el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Tapachula, donde aparte de los temas de droga, también atienden cuestiones de salud mental, han observado que, como consecuencia del incremento de casos de ansiedad y depresión hay muchos adolescentes que están en riesgo del suicidio, pues ha habido intentos por parte de un buen número de ellos de atentar contra su vida.

De esa manera lo manifestó Ana Lilia Ovando Gordillo, directora del CIJ, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, lo cual tiene mucho que ver con la salud mental, sobre todo cuando la depresión no es tratada adecuadamente o no es abordada como debería de ser.

Explicó que no hay un número exacto de cuántos han intentado quitarse la vida, pero en cuanto a los que son llevados para tratamiento al CIJ, al menos unos 10 han tenido intentos de suicidarse.

El solo hecho de estar en las drogas, recalcó, ya es un camino para quitarse la vida, porque más tarde se llega a esa fatal situación.

Agregó que principalmente, en jóvenes de 12 a 19 años de edad se han dado esos casos, de querer hacerlo, y es ahí cuando en el CIJ se les da el acompañamiento que requieren, involucrando también a la familia porque el riesgo es latente, y se requiere una atención y orientación adecuadas.

Los jóvenes en riesgo dan muchas señales de lo que intentan, señaló, como muestras de desesperanza, bajo rendimiento escolar, aislamiento, es entonces cuando no se deben de minimizar estas expresiones, sino al contrario, hay que prestarles atención cuando se detecten estos síntomas para evitar que finalmente logren su propósito.

Insistió en que, debido a varios factores, entre ellos las frustraciones, la situación económica, escolar y emocional, cada día, la depresión y la ansiedad van en aumento, y si estos casos no se atienden oportuna y adecuadamente, puede llegarse a un desenlace fatal.

Pero resulta que no es solo eso, ya que, en personas de mayor edad, también hay depresiones o frustraciones como cuando se pierde un empleo, los decesos, desunión con la pareja o a un ser querido dentro del seno familiar, pueden ser causales para pensar en un suicidio.

Finalmente, comentó que aparte del alcohol, la marihuana es otra de las drogas que va en aumento, pero en los últimos meses se ha detectado que el cristal está siendo de alto consumo entre los jóvenes, por lo que se debe prestar mucha atención en el seno familiar para que los jóvenes reorienten su forma de pensar y se alejen de las drogas. EL ORBE / Nelson Bautista