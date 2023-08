Inaugura REC Pavimentación de Calles en Cacahoatán, Mercado Público en Mazatán y Equipa a Protección Civil de Tuxtla Chico

En Mazatán, el Mandatario Estatal señaló que se hace justicia a locatarios y habitantes de este municipio, pues podrán comercializar y adquirir productos en un espacio más digno.

*EN GIRA DE TRABAJO POR EL SOCONUSCO, EL GOBERNADOR REFRENDÓ SU COMPROMISO DE GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Mercado Público de Mazatán, donde subrayó que gracias a que se trabaja con honestidad hay economías y el dinero alcanza para realizar más obras que la gente necesita, como es este centro de abastos que era una petición del pueblo de Mazatán.

“Me da mucho gusto entregarles este mercado que quedó como yo había pensado, moderno, limpio y con todos sus espacios bonitos a fin de hacerle justicia social a los locatarios, pero también para atender de manera digna al pueblo de Mazatlán, que puedan comercializar sus productos y que haya garantía de que están bien porque la gente que trabaja aquí se pone la camiseta por su pueblo y vende buenos productos”, señaló.

Al destacar que esta infraestructura es propiedad del pueblo, convocó a cuidarla y mantener su mercado limpio; asimismo, dio a conocer que en coordinación con el Ayuntamiento, se arreglará la carretera de Mazatán y el camino del Aguacate, el cual funciona como una vía alterna de entrada y salida. “Sólo que chequemos lo del presupuesto y pase la temporada de lluvias, vamos a hacerlo”.

En tanto, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, informó que con la reconstrucción de este mercado, que está integrado por 58 locales, se beneficia a las y los comerciantes de Mazatán y representa una prueba más de que en Chiapas, el recurso público sí alcanza, porque se utiliza para ejecutar obras reales y con beneficio social.

En ese marco, el Gobernador inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de calles, donde hizo mención de que en esta obra se realizó una rehabilitación integral del servicio hidráulico y sanitario, así como la instalación de luminarias, dando seguridad y una mejor imagen urbana al municipio.

“Vienen más cosas para la Costa y Soconusco, porque son regiones donde viven pueblos extraordinarios, integradas por gente buena, responsable y trabajadora que merece tener una mejor calidad de vida y un buen futuro a través de infraestructura social que también sea canal para fortalecer la unidad, la fraternidad y la búsqueda del bien común”, apuntó.

Entrega Equipamiento y Ambulancia Para Fortalecer

Acciones de Protección Civil en Tuxtla Chico



1 de 5

Al entregar equipamiento y una ambulancia para reforzar las acciones de protección civil en el municipio de Tuxtla Chico, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció a los casi 300 mil integrantes de los Comités Comunitarios de Protección Civil de todo el Estado, por la labor que realizan a favor de sus comunidades.El mandatario mencionó que, así como Chiapas es rico en sus ecosistemas, con agua dulce, selva, bosque, flora y fauna, también tiene que estar preparado porque es vulnerable ante los fenómenos perturbadores de la naturaleza o generados por el mismo ser humano, por lo que se crearon estos comités conformados por personas que han sido elegidas gracias a su nivel de compromiso y el prestigio que tienen en sus localidades."Son pueblo que auxilia al pueblo, ayudan a la gente cuando los fenómenos no deseados de la naturaleza afectan a la población o al medio ambiente, lluvias, sismos, incendios, inundaciones, son personas con muy alta responsabilidad porque sobresalen en sus pueblos y nos satisface saber que hay más de 9 mil comités que están protegiendo a la gente, pero a la vez a la naturaleza", enfatizó.En esta gira de trabajo por Tuxtla Chico, el mandatario anunció que próximamente se construirá la Unidad Deportiva a fin de que las niñas, niños, jóvenes y población en general, tengan un espacio digno para ejercitarse; asimismo, dijo que también iniciará la construcción de un Centro de Salud.Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, sostuvo que la entrega de equipamientos de herramientas a los Comités Comunitarios y la ambulancia tipo 2, permitirá fortalecer las acciones preventivas de riesgos y enfermedades. Expresó su reconocimiento a las personas voluntarias que trabajan con honorabilidad y compromiso en beneficio de la seguridad de la sociedad chiapaneca.En Cacahoatán, Inaugura RECpavimentación de calles con concreto hidráulicoDurante la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 33 Poniente, en el municipio de Cacahoatán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, se está construyendo un nuevo Chiapas, y se trabaja con autenticidad y en comunidad, reflejando en los hechos la prosperidad del pueblo.Puntualizó que la filosofía y plataforma política de este gobierno es el trabajo y se hace más con menos, porque se cuidan de manera responsable y honesta los recursos públicos, a fin de que alcancen y se ejecuten en obras que den bienestar y respondan a las necesidades más apremiantes del pueblo, tal es el caso del mejoramiento integral de esta calle que ahora es una obra de infraestructura que fortalece la seguridad y movilidad de la población."Tengan confianza, no les vamos a fallar, porque nosotros no le robamos ni le mentimos al pueblo; estamos cercanos a la gente, porque esa es nuestra responsabilidad. Pasaron muchos años para que de verdad se hiciera justicia social. El pueblo merece eso y más", afirmó al refrendar su compromiso que iniciar los trabajos de construcción del Mercado Público y del Parque de Ahuacatlán, de este municipio.En ese marco, el gobernador remarcó que, pese a la pandemia de COVID-19, Chiapas ha logrado avances sustanciales, pues a nivel nacional creció un 20 por ciento el desarrollo y es el que más ha disminuido la pobreza en este sexenio, "nunca se había dado esa baja en las desigualdades de Chiapas; por eso, vamos por el camino correcto y no vamos a desistir en sacar adelante el porvenir de todos los municipios. Esto no es casualidad, es ya la consolidación de la Cuarta Transformación".