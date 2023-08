Ayuntamiento de Tapachula se Olvidó de dar Mantenimiento al Parque Ecológico

*Ahora es Resguardo de Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto del 2023.- En completo abandono se encuentra el Parque Ecológico de Tapachula, el cual, por falta de interés de parte del Ayuntamiento actual no está cumpliendo con su función de permitir el ejercicio de los jóvenes y la recreación de los habitantes de este lugar.

Entrevistado por Periódico EL ORBE, Adán Reyes Trujillo, vecino de ese lugar, indicó que además de no tener su función ecológica, el parque ha perdido cualquier atractivo, no solo para los habitantes de Tapachula, sino también para los visitantes.

Hoy, que se requiere de más espacios dignos para el sano esparcimiento, comentó, el desinterés de las autoridades municipales mantiene este parque abandonado, lleno de maleza y basura.



1 de 2

Este lugar requiere de mantenimiento, lo que no ha procedido en la actual administración y se fueron olvidando, señaló, por eso, hoy en día está totalmente como un «elefante blanco».Al Gobierno Municipal lo que le interesa es quedar bien con los políticos de fuera, indicó, por eso metieron en ese espacio a cientos de migrantes, quienes van acabando con el parque, pues a ellos no les importa en lo absoluto su maltrato o el mal uso que le puedan dar.Hizo un llamado para invertir y darle el mantenimiento que debe de tener porque es necesario hacerlo y no dejar abandonado este espacio que es para los jóvenes de Tapachula. Presupuesto hay para ello, pero todos piensan que se desvía para otros fines.Agregó que el parque debe ser habilitado para que niños y jóvenes tengan esa oportunidad de esparcimiento y para que realicen ejercicio. Por eso fue proyectado con la naturaleza encima, para la creación de oxígeno para los deportistas. EL ORBE / Nelson Bautista