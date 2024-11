Claudia Sheinbaum Plantea Coordinación y Atención a los Jóvenes

* Para Evitar que Caigan en Adicciones.

San Francisco del Rincón, Guanajuato, a 03 de mayo de 2024.- Cambiar al Fiscal del Estado, trabajar de manera coordinada con la federación y atender a los jóvenes que fueron abandonados en Guanajuato, son parte de las estrategias que planteó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para traer la paz y justicia social a este estado el cual aseguró fue abandonado los últimos 30 años por los gobiernos panistas.

“¿Cómo se va a atender la inseguridad si se fomenta la separación entre el gobierno federal y el gobierno estatal?

Precisó que no se trata de mano dura, sino de garantizar justicia social y para ello es necesario brindar atención a las causas, con alternativas para los jóvenes que fueron abandonados en Guanajuato.

“Aquí en Guanajuato, ¿qué es lo que ha pasado? Ni hay alternativas a los jóvenes, se les abandonó, no solo no hay educación, no hay cultura, no hay deporte, no hay empleo o hay empleo mal pagado, sino que además, se les orienta a las adicciones. Guanajuato es de los estados con mayor número de jóvenes en adicciones”, expuso.

Agregó que otro de los ejes es combatir la impunidad, que se logrará con el Plan C, el cual contempla reformar al Poder Judicial para que garantice una verdadera impartición de justicia.

“No es un asunto de mano dura, es un asunto de justicia, justicia social y que el sistema justicia en nuestro país funcione para que quien comete un delito sea sancionado conforme exige la ley, por eso Plan C”, puntualizó.

Manifestó que los derechos laborales son otros de los temas que hay que corregir en Guanajuato, pues hoy en día los trabajadores en esta entidad no ganan el salario mínimo, a pesar de que es un derecho establecido en la ley.