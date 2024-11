Máynez Promete a Madres Buscadoras un Gobierno Sensible

* Reformará Organismos que Apoyen a Víctimas.

Ciudad de México, 3 de Mayo.- Jorge Álvarez Máynez lamentó que ni el gobierno federal, ni local, empatice con el tema y las desprecie, hecho por el que aseguró que ya tiene un plan de trabajo listo para la causa y, de alcanzar la Presidencia de México, lo pondrá en marcha con sensibilidad.

«(Las madres buscadoras) van a contar con un gobierno sensible, con un gobierno que no desprecia los esfuerzos de la sociedad civil. Lamento mucho la etapa de horror, de dolor, que se ha sembrado en el país con una estrategia fallida que ya lleva tres décadas», expresó en rueda de prensa desde Zacatecas.

Sin mencionar su nombre, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) criticó que una de sus contendientes use el tema para su campaña y así «partidice» la crisis que enfrentan las rastreadoras.

Considero que ese «no es el camino» y dijo que se reunirá con ellas después de las elecciones.

«Yo no quiero politizar ni partidizar el tema de su causa. Creo que a nadie le conviene que ese tema se partidice. Sé que una candidata lo ha hecho, pero yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que esas son las cosas que debemos de hacer después de las elecciones.

«Por lo pronto he sido muy claro en el plan nacional de pacificación que presenté en que tenemos que reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda y que van a contar con una solidaridad, una empatía, una sensibilidad distinta en los próximos años», explicó previo a reunirse con alumnos de la Universidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas.

En el proyecto de nación del político zacatecano se incluye una propuesta de reformar de manera profunda a los organismos encargados de la protección de derechos humanos y de apoyo a víctimas con el objetivo de fortalecerlos para enfrentar la crisis de violencia en el país.

Asimismo, Álvarez Máynez se ha mostrado en contra de ocultar o tergiversar las cifras de víctimas de desaparición forzada y a favor de involucrar a las organizaciones no gubernamentales para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

«La desaparición forzada es una tragedia, pero no se resuelve maquillando cifras, sé que no es popular enfrentar y dar la cara en ese tipo de problemas. Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo, es cuantificarlo y nombrarlo y tiene que ir a un esquema de justicia transicional, de reparación del daño y de prevención», señaló Álvarez Máynez sobre el tema en abril. Sun